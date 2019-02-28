Все рейсы из Алматы в Дели отменены

Все рейсы Air Astana, планировавшиеся по расписанию вылететь сегодня в Дели, отменены в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана до 1 марта 2019 года.

Все рейсы Air Astana из Алматы в Дели отменены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

-Все рейсы Air Astana, планировавшиеся по расписанию вылететь сегодня в Дели, отменены в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана до 1 марта 2019 года. Колл-центр Air Astana в оперативном порядке прорабатывает все возможные варианты перевозки пассажиров отмененных рейсов, в том числе посредством услуг других перевозчиков в соответствии с положениями ИАТА, регулирующими форс-мажорные ситуации, - сообщил авиаперевозчик.

Рейс КС908 за 27 февраля по маршруту Дели-Алматы на данный момент вылетел и направляется в аэропорт Маскат, столицы Королевства Оман, для дозаправки, далее самолет вылетит в Алматы. Ожидаемое время прибытия в Алматы 17:22 местного время.

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