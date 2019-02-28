Школьник вынес двух людей из горящего дома в ЗКО

Никто бы не узнал о подвиге, совершенном учеником 11 класса средней школы имени К. Байсыкова Мирасом Жунисовым, если бы не соседка.

В ЗКО одиннадцатиклассник спас двоих при пожаре, передает Zakon.kz со ссылкой на ibirzha.kz.

В 17:56 на номер 112 управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС ЗКО поступило сообщение, что в частном 2-квартирном доме поселка Тайпак Акжаикского района пожар. Выяснилось, что горели личные вещи, мебель, стены и потолочное перекрытие на площади 51 кв.м.

Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. На место выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Время локализации пожара – 18:59, ликвидации – 19:52.

И никто бы не узнал о подвиге, совершенном учеником 11 класса средней школы имени К. Байсыкова Мирасом Жунисовым, если бы не соседка Жадыра Хасанова, которая рассказала об этом.

Как выяснилось, в тот день Мирас, который живет по соседству со спасенными, заметил пожар. Приблизившись к дому, он услышал детский плач, зашел в задымленное помещение и спас 8-летнего Галыма Батырбека, вынеся его на руках. После спросил у мальчика, есть ли в доме еще люди. Через некоторое время он услышал кашель взрослого человека, а именно Бейбита Демеугалиева, которого тоже вынес на улицу.

Поступок Мираса, который не растерялся в чрезвычайной ситуации и спас две жизни, можно ставить в пример всем его сверстникам.

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