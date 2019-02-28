Более 4 млрд тенге: Новые виды отчислений на пенсионные счета поступили в ЕНПФ

Как выполняются изменения в Закон РК "О пенсионном обеспечении в РК".

4,2 млрд тенге поступило с начала года на счета фрилансеров и индивидуальных предпринимателей в АО "ЕНПФ", передает Zakon.kz.

–За январь 2019 года в ЕНПФ поступило 768,6 тысяч взносов от 253,4 тысяч вкладчиков - физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, на общую сумму 4,2 млрд тенге, - сообщили в ЕНПФ.

В связи с внесением изменений в Закон РК "О пенсионном обеспечении в РК", направленных на упрощение процедуры уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ) физическими лицами, выполняющими работы и услуги по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), с января 2019 года введен ряд изменений.

Если одной из сторон договора ГПХ является налоговый агент, к которым относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой (частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор), то именно они становятся агентами по уплате ОПВ с доходов, выплачиваемых физическим лицам, в том числе фрилансерам. При этом размер взноса должен составлять 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы (МРЗП) и не выше 10% от 50-кратного МРЗП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Кроме того, максимальный совокупный годовой доход, принимаемый для исчисления ОПВ, не должен превышать двенадцати размеров 50-кратного МРЗП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

- Если же договор ГПХ заключен с физическим лицом, не являющимся налоговым агентом, то уплата ОПВ становится правом, а не обязанностью фрилансеров. Иными словами, в этом случае физическое лицо может по своему усмотрению осуществлять ОПВ в свою пользу через банки второго уровня или Казпочту на реквизиты Государственной корпорации "Правительство для граждан", для их дальнейшего перевода на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ. Следует отметить, что если фрилансер воспользуется этим правом, то это положительно скажется на формировании его личного пенсионного капитала, - прокомментировали в ЕНПФ.

Также от уплаты ОПВ освобождаются физические лица, получающие доходы по договорам ГПХ, заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами, которые совмещают эту деятельность с работой по трудовому договору. В данном случае ОПВ оплачивается только работодателем, являющимся налоговым агентом.

Также в ЕНПФ начали поступать взносы в рамках уплаты единого совокупного платежа

- За январь 2019 года в ЕНПФ в рамках уплаты ЕСП поступило 4019 взносов на 3 655 ИПС на общую сумму 2,1 млн тенге (1,1 млн тенге поступило от городских жителей, 948 тыс тенге – перечислили жители села), пояснили в ЕНПФ.

С 1 января 2019 года в республике введен в действие Единый совокупный платеж (ЕСП). Главная причина введения ЕСП - упрощение регистрации деятельности неформально занятых лиц. ЕСП заменяет собой 4 обязательных платежа в один разовый платеж: индивидуальный подоходный налог, обязательный пенсионный взнос в ЕНПФ, обязательное социальное отчисление в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) и социальный взнос в Фонд социального медицинского страхования (ФОМС). Таким образом, у граждан, подпадающих под режим ЕСП, появилась возможность на облегченных условиях платить все платежи и участвовать в системах социального обеспечения.

Кроме пополнения своих пенсионных накоплений в ЕНПФ, для плательщиков ЕСП появится возможность получать базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

Альберт Ахметов

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