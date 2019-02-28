Детям из малообеспеченных семей увеличат гарантированную помощь

Это в среднем увеличит размер действующей помощи на 40 процентов.

Министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев проинформировал о мерах по расширению охвата и усиление мер поддержки малообеспеченных семей, в том числе многодетных, передает корреспондент Zakon.kz.

- Во-первых, критерий оказания адресной социальной помощи будет повышен с 14 849 тенге до 20 789 тенге. Во-вторых, при назначении адресной социальной помощи из совокупного дохода семьи будут исключены государственные пособия многодетным семьям и многодетным матерям, награжденным подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа", а также пособия по инвалидности для детей и стипендии, - сказал он на заседании правительства.

Кроме того, по его словам, детям из малообеспеченных семей (до 18 лет, при их обучении - до 23 лет) будет ежемесячно выплачиваться гарантированная помощь в размере 20 789 тенге.

- Это в среднем увеличит размер действующей помощи на 40%. В результате, если ранее данными мерами были охвачены 571 тысяч человек, то сейчас более 830 тысяч человек.

В марте законодательные поправки будут внесены на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии, - проинформировал глава ведомства.

В-третьих, будет упрощена процедура назначения АСП через оптимизацию запрашиваемых документов.

- Так, центры занятости населения или акимы сельских округов и поселков при отсутствии сведений в информационных системах будут запрашивать необходимые документы у соответствующих государственных органов. Работа будет проводиться с использованием ИС "Е-халық", - указал Сапарбаев.

Оксана Скибан, Астана

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