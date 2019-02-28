Тургумбаев о форме полицейских: Это сейчас не первостепенно

Первостепенной задачей на сегодня является "содержание полицейского", а потом все остальное.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на заседании правительства прокомментировал по поводу новой формы полицейских, передает корреспондент Zakon.kz.

- Форму на сегодняшний день мы откладываем. На самом деле у нас первостепенная задача это в первую очередь провести аттестацию. После этого повысить заработную плату за счет сокращения. И только после этого мы перейдем к форме, - сказал он.

По его словам, первостепенной задачей на сегодня является "содержание полицейского", а потом все остальное.

- В первую очередь для нас важно содержание полицейского, а потом к форме перейдем, - подчеркнул Тургумбаев.

В декабре 2018 года в МВД продемонстрировали проект новой формы полицейских. Было отмечено, что последний раз форма менялась в 2005 году. Сегодня она уже не соответствует современным требованиям.

Оксана Скибан, Астана

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