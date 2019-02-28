Тургумбаев о форме полицейских: Это сейчас не первостепенно
Первостепенной задачей на сегодня является "содержание полицейского", а потом все остальное.
Фото : abctv.kz28 февраля 2019, 17:10
Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на заседании правительства прокомментировал по поводу новой формы полицейских, передает корреспондент Zakon.kz.
- Форму на сегодняшний день мы откладываем. На самом деле у нас первостепенная задача это в первую очередь провести аттестацию. После этого повысить заработную плату за счет сокращения. И только после этого мы перейдем к форме, - сказал он.
По его словам, первостепенной задачей на сегодня является "содержание полицейского", а потом все остальное.
- В первую очередь для нас важно содержание полицейского, а потом к форме перейдем, - подчеркнул Тургумбаев.
В декабре 2018 года в МВД продемонстрировали проект новой формы полицейских. Было отмечено, что последний раз форма менялась в 2005 году. Сегодня она уже не соответствует современным требованиям.
Оксана Скибан, Астана
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4959992-be0994d153fc96471dc96595658a6874
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...