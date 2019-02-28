Каким казахстанским медработникам увеличат зарплату
Например, зарплата медсестры повысится до 48 тысяч тенге.
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на заседании правительства РК рассказал, как изменятся заработные платы низкооплачиваемых медработников, передает корреспондент Zakon.kz.
- С 1 июля текущего года будет увеличена заработная плата по наиболее востребованным специалистам. Например, зарплата медсестры повысится до 48 тысяч тенге. Также будет увеличена зарплата более 225 тысячам низкооплачиваемым востребованным специалистам, - сказал он.
По его словам, для этого потребуется выделение средств из республиканского бюджета в 2019 году 37,6 млрд тенге в 2020-2021 годах по 78 млрд тенге ежегодно.
- В целях повышения доступности амбулаторной помощи в городе и на селе в перспективных планах регионов до 2021 года запланировано 595 объектов первичной медико-санитарной помощи. Таким образом, планируется сократить количество участков до десяти на один объект первичной медико-санитарной помощи к 2021 году. Охватив при этом сельские населенные пункты объектами ПМСП. При этом порядка 42% источников финансирования будут за счет ГЧП, - уточнил Биртанов.
Вместе с тем, министр отметил, что в целях повышения объема финансирования общественного здравоохранения и ПМСП на 20% предусматривается увеличение расходов на амбулаторно-поликлинические услуги.
- Расходы в данной категории вырастут в 2,3 раза и составят в 2022 году 936 млрд тенге. Расходы на общественное здравоохранение увеличатся в 2 раза за счет закупа вакцин, расширение видов скрининга, повышение осведомленности населения по вопросам охраны здоровья и к 2022 году составят порядка 74 млрд тенге. Таким образом, будет усилена роль врачей общей практики, снижена госпитализация по основным заболеваниям на 30%, а также вырастит ранняя выявляемость онкологических заболеваний, снижен уровень вакционуправляемых инфекций, - сказал глава Минздрава.
Также он добавил, что в рамках поручения главы государства по дополнительным выделению на развитие сферы здравоохранения 120 млрд тенге запланировано строительство 10 медицинских организаций в 7 регионах.
- Ежегодно около 100 тысяч пациентов будут проходить лечения в новых стационарах. В рамках государственно-частного предпринимательства будет пострено дополнительно 15 крупных многопрофильных больниц взамен 56 изношенных. В целом, до 2025 года в рамках единого перспективного плана ГЧП будет направлено дополнительно более 800 млрд тенге, - заключил Биртанов.
Оксана Скибан, Астана
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