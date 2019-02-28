В Караганде арестовали экс-заместителя акима области

Он подозревается в хищении в группе лиц по предварительному сговору с должностными лицами.

Национальным бюро по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима Карагандинской области, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Он подозревается в хищении в группе лиц по предварительному сговору с должностными лицами ГУ "Управления координации занятости и социальных программ области" бюджетных средств на сумму свыше 36 млн тенге, выделенных на обеспечение инвалидов области специальным средствами передвижения, - сообщил директор департамента по связям с общественностью Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин.

По словам Армана Бердалина, речь идет о поставках инвалидных кресел-колясок по завышенной стоимости и не соответствующих требованиям технической спецификации.

- С санкции суда в отношении подозреваемого и его трех сообщников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, - заключил он.

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