Экс-аким Туркестанской области получил новое назначение

Он стал заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Туймебаев Жансейт распоряжением главы государства назначен заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает Zakon.kz.

Туймебаев Жансейт Кансейтулы назначен заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан, - говорится в сообщении на официальном сайте Президента РК.

Кроме того, распоряжением главы государства Прокопенко Леонид Андреевич освобожден от должности заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Туймебаев Жансейт родился 8 июля 1958 года в Южно-Казахстанская области.

В 1980 году закончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, в 2000 - Московский государственный социальный университет.

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат филологических наук (1987);

· Доктор филологических наук (2008);

· Профессор по специальности языкознание;

· Почетный доктор Университета Ниде Турецкой Республики (2014)

Трудовой стаж:

· Ассистент, старший преподаватель, доцент Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1980-1993);

· Первый секретарь, заведующий отделом управления стран Среднего и Ближнего Востока и Африки МИД РК (1993-1994);

· Второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (1994-1997);

· Консультант Протокольной службы Президента Республики Казахстан (1997-1999);

· Генеральный Консул Республики Казахстан в Турецкой Республике (г. Стамбул) (1999);

· Шеф Протокола Президента Республики Казахстан (1999-2004);

· Советник Президента Республики Казахстан - Шеф протокола Президента Республики Казахстан (03.2004-02.2006);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (01.02.2006-01.2007);

· Министр образования и науки Республики Казахстан (01.2007-09.2010);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике (10.2010-10.2016);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству (03.2011-10.2016);

· Аким Южно-Казахстанской области (07.10.2016-06.2018);

· Аким Туркестанской области (20.06.2018-26.02.2019)

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