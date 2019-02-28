О задержании в ЦОНах помогаек-мошенников рассказали в МВД
С начала года в шести регионах выявлены случаи, где посредники под предлогом ускоренного получения государственных услуг получали незаконное денежное вознаграждение.
Фото : kolesa.kz28 февраля 2019, 17:57
В некоторых Специализированных ЦОНах страны имеют место факты посреднической деятельности при оказании государственных услуг населению, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Мошенники, представляясь помощниками сотрудников СпецЦОНов, требуют у посетителей деньги за якобы ускоренное решение интересующего вопроса.
- Департаментом собственной безопасности МВД проведены широкомасштабные мероприятия по пресечению незаконной деятельности так называемых "помогаек" и "бегунков" в этих организациях. С начала года в шести регионах выявлены случаи, где посредники под предлогом ускоренного получения государственных услуг получали незаконное денежное вознаграждение, - сообщили в МВД.
По всем выявленным фактам мошенничеств проводится досудебное расследование, виновные привлекаются к ответственности.
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