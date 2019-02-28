О задержании в ЦОНах помогаек-мошенников рассказали в МВД

С начала года в шести регионах выявлены случаи, где посредники под предлогом ускоренного получения государственных услуг получали незаконное денежное вознаграждение.

Фото : kolesa.kz

В некоторых Специализированных ЦОНах страны имеют место факты посреднической деятельности при оказании государственных услуг населению, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. Мошенники, представляясь помощниками сотрудников СпецЦОНов, требуют у посетителей деньги за якобы ускоренное решение интересующего вопроса. - Департаментом собственной безопасности МВД проведены широкомасштабные мероприятия по пресечению незаконной деятельности так называемых "помогаек" и "бегунков" в этих организациях. С начала года в шести регионах выявлены случаи, где посредники под предлогом ускоренного получения государственных услуг получали незаконное денежное вознаграждение, - сообщили в МВД. По всем выявленным фактам мошенничеств проводится досудебное расследование, виновные привлекаются к ответственности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке