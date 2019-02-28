Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

О задержании в ЦОНах помогаек-мошенников рассказали в МВД

С начала года в шести регионах выявлены случаи, где посредники под предлогом ускоренного получения государственных услуг получали незаконное денежное вознаграждение.

Фото : kolesa.kz28 февраля 2019, 17:57

В некоторых Специализированных ЦОНах страны имеют место факты посреднической деятельности при оказании государственных услуг населению, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Мошенники, представляясь помощниками сотрудников СпецЦОНов, требуют у посетителей деньги за якобы ускоренное решение интересующего вопроса.

- Департаментом собственной безопасности МВД проведены широкомасштабные мероприятия по пресечению незаконной деятельности так называемых "помогаек" и "бегунков" в этих организациях. С начала года в шести регионах выявлены случаи, где посредники под предлогом ускоренного получения государственных услуг получали незаконное денежное вознаграждение, - сообщили в МВД.

По всем выявленным фактам мошенничеств проводится досудебное расследование, виновные привлекаются к ответственности.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты