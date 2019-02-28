Арест Полторанина: допинговый след тренеров-иностранцев будут проверять жестче

Ситуацию с казахстанским лыжником прокомментировали в НОК РК.

Национальный олимпийский комитет Казахстана прокомментировал арест в Австрии лыжника, двухкратного призера чемпионата мира-2013 Алексея Полторанина, передает Zakon.kz.

Комментируя саму ситуацию с невыходом Алексея Полторанина на гонку 15 км классикой на чемпионате мира-2019 по лыжным гонкам, директор дирекции спорта НОК РК Елсияр Канагатов сообщил следующее.

- Алексей Полторанин за полтора часа до начала гонки вместе с некоторыми спортсменами других стран не был допущен до старта. Сейчас мы ждем информации. В Австрии присутствуют представитель НОК РК начальник команды Ткачук, тренерский состав, врачи наши спортивные, представители Федерации, консульство Казахстана оповещено, в курсе этой ситуации. Пока остается только ждать. Никаких претензий и обвинений Алексею пока не высказано, ждем этой информации. Как что прояснится, обязательно всех проинформируем. Мы в ожидании разрешения ситуации с Алексеем Полтораниным, который готовился к этому старту. Пока новостей нет, мы звоним каждые полчаса, будем держать в курсе, - сказал он на пресс-конференции в Алматы по случаю проведения финала Кубка мира по фристайлу-могулу.

В мировой прессе появилась информация, что Алексей Полторанин базируется в эстонском Отепя и тренируется у Андруса Веэрпалу, бывшего участника крупного допингового скандала, который был в 2011 году дисквалифицирован, однако спустя два года оказался оправдан.

Мы задали вопрос, будет ли усилена проверка иностранных специалистов, с кем планируется заключать контракты, на чистоту репутации, неучастия в допинговых скандалах и дисквалификациях.

- Более тщательно будем эти вопросы рассматривать. Да, это было желание Алексея Полторанина, это смазчики, которые работали действительно на высоком уровне. Мы бы хотели, чтобы в нашей команде работали очень хорошие смазчики. Но, естественно, репутация: если что-то есть, связанное с допингом, мы больше с такими заключать контракты не будем, - заверил директор дирекции спорта НОК РК Елсияр Канагатов.

В каждой стране есть свои законы. В Австрии за допинг арестовывают, в нашей стране- нет.НОК РК категорически против употребления допинга, неделю назад прошло большое участие с участием руководителей Национальной антидопинговой лаборатории, начальниками команд, представителями федераций по всем видам спорта.

- Мы будем жестко наказывать тех, кого уличат в употреблении допинга. К сожалению, факты такие присутствуют. Сейчас вопросы ужесточения антидопинговой работы, в том числе законодательно, прорабатываются. Проекты введения законодательных мер сейчас рассматриваются в мажилисе. Необходимо более жестко пресекать любые попытки использования запрещенных препаратов, нечестных методов. Президент НОК Тимур Кулибаев держит этот вопрос на контроле, и мы жестко будем наказывать всех, кто будет пытаться нарушить антидопинговые правила. Без этого нельзя. Начиная с регионов, детских команд и до национальных сборных. Антидопинговый центр работает, проводит семинары, выезжает для забора проб для допинг-тестов даже на региональные соревнования. Допинг гробит здоровье детей, подростков, спортсменов, нам это не нужно. Мы за здоровую и честную конкуренцию, - заявил Канагатов.

Альберт Ахметов

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