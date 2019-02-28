Школа международного уровня SABIS откроется в Астане

Каждый ученик, попадая в школу, автоматически получает от государства финансирование.

Астана стала первым казахстанским городом, подписавшим контракт на реализацию инвестпроекта в сфере образования: бизнесмены обеспечивают 100%-ное финансирование проекта, а городские власти предоставляют участок под строительство в виде натурного гранта, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Сегодня в акимате состоялся круглый стол по вопросам развития проектов в сфере образования с участием акима города Бахыта Султанова, вице-министра образования и науки Рустема Бигари и Чрезвычайного и Полномочного Посла ОАЭ в Казахстане Мохаммада Ахмад Альджабера. В мероприятии приняли участие представители комитета по инвестициям МИД РК, акимата Астаны, ТОО "ГЦРИ "ASTANA INVEST", казахстанских и иностранных компаний. В рамках мероприятия было подписано соглашение о строительстве в Астане международной школы SABIS на 1 тыс. школьных мест, плюс 250 мест для детского сада.

Международная сеть школ SABIS осуществляет свою деятельность в 20 странах мира. Строительство международной школы позволит снять значительную нагрузку с города, кроме того, будут созданы 200 новых рабочих мест.

- Вопрос обеспеченности новыми ученическими местами для города крайне важен и актуален, особенно учитывая тот факт, что наша столица стремительно растет. Мы ставим задачу в ближайшие пять лет обеспечить создание 120 тысяч новых ученических мест, это почти в два раза больше, чем сегодня, причем 20 тысяч мест – за счет строительства именно частных школ с привлечением как отечественных, так и зарубежных инвесторов. И мы рады и благодарны частным инициативам, благодаря которым в Астане будут реализованы такие важные для нас проекты, – сказал аким Астаны Бахыт Султанов.

Как отметил аким Астаны, для повышения эффективности образовательного процесса по инициативе Главы государства были введены дополнительные меры по развитию школ путем внедрения подушевого финансирования в ряде регионов, в том числе в Астане. В системе подушевого финансирования предусмотрены специальные компоненты, позволяющие наращивать частные инвестиции в сфере образования.

- Это исторический момент для SABIS и для Астаны, – сказал в свою очередь вице-президент SABIS Group Виктор Саад. – Мы приведем в Астану наш 130-летний опыт, чтобы стать частью вашей Стратегии-2050.

В рамках круглого стола были также подписаны документы о сотрудничестве с пятью действующими отечественными инвесторами по строительству новых частных школ в Астане с общим объемом инвестиций более 17,4 млрд тенге.

Отметим, что Астана стала первым городом Казахстана, который внедрил госзаказ в частных садах для увеличения охвата детей дошкольным образованием. Столица также первой внедрила подушевое финансирование в школах.

Акимат Астаны планирует и дальше развивать сферу образования, в том числе за счёт ещё большего привлечения частных инвестиций.

Между тем, как рассказала заместитель акима Астаны Малика Бектурова, объем финансирования только первого этапа строительства школы SABIS составляет 15,5 миллионов долларов.

- Это стопроцентные частные инвестиции. Нами предоставлен земельный участок в виде натурного гранта, то есть безвозмездно, в рамках инвестиционного контракта. В сфере образования это первый контракт в стране по предоставлению натурного гранта для строительства школы. Строительство начнется в этом году, и полный цикл будет завершен в 2022 году, – сообщила М. Бектурова.

Остальные частные школы, соглашения о строительстве которых были подписаны сегодня, также будут осуществлены на 100% за счет частных инвестиций.

По словам Бектуровой, через систему подушевого финансирования частные школы могут работать частично или полностью на госзаказе.

- Каждый ученик, попадая в школу, автоматически получает от государства финансирование. Соответственно, те частные школы, которые строятся сегодня, рассчитывают именно на этот объем государственного финансирования. Некоторые школы будут частично платными для учеников, некоторые полностью бесплатными – это зависит от уровня школы и от выбранной стратегии по возврату собственных инвестиций. Мы предоставляем возможность работать и тем школам, которые хотят быть платными, и тем, которые готовы работать исключительно на подушевом финансировании, потому что спрос есть на обе модели, – добавила М. Бектурова.

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