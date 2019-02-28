В Алматы подписан меморандум о сотрудничестве между администратором судов и АДГСПК

Документ ориентирован на противодействие коррупции в судебной системе.

28 февраля в рамках совместной работы "Алматы – адалдық алаңы" подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между администратором судов по городу Алматы, департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по города Алматы и проектным офисом "Алматы – адалдық алаңы". Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского департамента АДГСПК РК.

Руководитель администратора судов по г. Алматы Данияр Кирикбаев в своем выступлении рассказал, что меморандум направлен на выработку и реализацию совместных и согласованных действий по реализации проекта "Алматы –адалдық алаңы", а также организацию взаимодействия между сторонами для повышения качества государственных услуг и доверия к судам путем обеспечения доступности и открытости во фронт-офисах судов города Алматы, экономии средств и времени граждан.

Руководитель проектного офиса "Алматы – Адалдык Алаңы" Александр Братенков отметил, что в рамках настоящего меморандума сторонами планируется реализация следующие совместные действия: осуществлять сотрудничество в формах и видах, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, реализовать сотрудничество путем обмена информацией, направления рекомендаций, аналитических обзоров, презентаций, планов и иных документов.

Документ ориентирован на противодействие коррупции в судебной системе. В частности, речь идет о совместной информационной работе, мониторинге публикаций СМИ, оценке общественного мнения, мерах по формированию антикоррупционной культуры среди судей и работников судебной системы, подчеркнул Данияр Таумурат.

Он отметил, что подписанный документ нацелен на усиление гарантий независимости и неприкосновенности судей при отправлении ими правосудия, а также на защиту интересов граждан, вовлеченных в судебный процесс.

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