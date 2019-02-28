На что могут рассчитывать казахстанцы на домашнем финале Кубка мира по фристайлу

Элита мирового могула прибыла в Алматы.

Впервые в Алматы состоится финальный этап Кубка мира по фристайлу-могулу. О шансах казахстанских спортсменов на завоевание итоговой медали Кубка мира-2018/19 рассказывает Zakon.kz.

Олимпийские чемпионы, чемпионы мира по фристайлу-могулу прибыли в Алматы. Элита мирового могула выступит 2 и 3 марта на Шымбулаке в соревнованиях по индивидуальному и параллельному могулу. Это будут заключительные старты для могулистов в рамках Кубка мира-2018/19, здесь же станут известны обладатели наград по сумме всех этапов.

На данный момент в зачете дисциплины "могул" среди женщин представительница Казахстана, чемпионка мира Юлия Галышева занимает 4 место с 433 очками. Третье место удерживает американка Джаелин Кауф (525 очков), второе место у австралийки Джакары Энтони (545 баллов). Лидером сезона является француженка, олимпийская чемпионка Пьеррин Ляфонт (700 очков).

В Алматы очки будут начислять как за индивидуальный могул, так и за параллельный. Победа в каждой из дисциплин дает спортсмену 100 баллов, второе место - 80, третье - 60, четвертое - 50 и далее по убывающей. Итого в Алматы за два соревновательных дня спортсмен может заработать максимум 200 баллов.

Одна из девушек, находящаяся в лидирующей тройке, в Алматы не выступит. Поэтому отыграть отставание в 92 балла от третьего места либо 112 баллов от второго для Галышевой вполне реальная и осуществимая задача.

- У нас на этапе заявлено 119 человек из разных стран, 12 стран отправили делегации, куда входят спортсмены, тренеры, сервисмены, врачи, массажисты. Все команды представлены сильнейшими составами. Это страны, чьи спортсмены задают тон в мировом могуле - Канада, США, Япония, Франция, Швеция, Австралия и другие. Казахстанская команда также входит в число лидеров.

Все лидеры сборных в строю и выйдут на старт в Алматы, кроме австралийки Джакары Энтони (та самая спортсменка, которая идет сейчас на втором месте в зачете Кубка мира – прим ред.), она не приехала, - сказал Аскар Валиев, уточнив у рейс-директора Международной федерации лыжных видов спорта FIS Конрада Ротемунда.

В женской части соревнований от Казахстана выступит также Аяулым Амренова. Сейчас она 31-я в зачете могулистов.

В мужской части соревнований Казахстан на домашней трассе, как и в течение всего сезона, выступит полной командой. Честь страны будут отстаивать Александр Геберт, Олег Цинн, Константин Горлачев, Сергей Романов (44 место в зачете Кубка мира), Павел Колмаков (15 место), Дмитрий Рейхерд (8 место).

В прошлом сезоне Дмитрий Рейхерд получил серебряную медаль по сумме всех этапов Кубка мира-2017/18. В этом году из-за небольшой травмы он был вынужден пропустить не только чемпионат мира, но и этап в японском Тазавако (там также разыгрывались очки как в индивидуальном, так и в параллельном могуле), из-за чего не сможет в этом сезоне повторить свое достижение. Сейчас Рейхерд восьмой - 232 балла, в то время как призовая тройка имеет баллы выше 417.

По прибытию с чемпионата мира главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу Елена Круглыхина раскрыла секрет успеха нашей сборной, входящей сейчас в элиту этого вида спорта.

В Алматы приехали все лидеры мужского могула, включая олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и лидера сезона нынешнего розыгрыша Кубка мира Майкла Кинсбери, выполняющего невероятно сложные и красивые прыжки. Да и в женской части соревнований будет на кого посмотреть. Чего стоит одна лишь дуэль нашей чемпионки мира Юлии Галышевой, выполняющей на верхнем трамплине грэб (во время своего прыжка - сальто назад - она захватывает и в течение некоторого времени удерживает часть лыжи, что повышает степень сложности; этот сложный элемент не делают другие девушки в Кубке мира), и олимпийской чемпионки, француженки Пьеррин Ляфонт всегда захватывает и вызывает восхищение.

Трасса для могула сделана на склоне горы между двумя станциями канатной дороги Комби-1. Поэтому не все зрители смогут живьем наблюдать за соревнованиями: добраться до трассы смогут только те, кто умеет кататься на лыжах или сноуборде. Но для всех желающих на базовой станции Шымбулака будут транслировать соревнование на большом экране. К тому же, там проведут награждение. В том числе 3 марта на глазах у всех посетителей Шымбулака вручат не только награды по итогам двух соревновательных дней, но и малые хрустальные глобусы и медали за победы в общем зачете по могулу Кубка мира-2018/19. К слову, другие трассы Шымбулака закрывать на время соревнований не будут.

Трасса на Шымбулаке уже готова. Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта FIS Конрад Ротемунд и технический делегат Вальт Хилтнер из Австралии отметили, что казахстанские организаторы постарались на славу.

- Трасса в отличном состоянии, соответствует стандартам Международной федерации. Сотрудничество, подготовка и организация на хорошем уровне. Мы ожидаем великолепный финал Кубка мира. Обычно на финалы Кубка мира претендуют три страны. Мы выбираем, исходя из логистики. Одной из причин, почему финал Кубка мира проходит на этот раз в Алматы, впервые в истории соревнований, является удобство для спортсменов. Они были на предыдущем этапе в Японии, и в Алматы им удобно добираться. К тому же, Алматы успешно провел крупные международные зимние соревнования, в том числе Зимнюю Универсиаду-2017, и команда Казахстана делает большие успехи в могуле. FIS с удовольствием одобрила кандидатуру Алматы для финала Кубка мира. Надеемся, в следующем сезоне здесь также пройдет один из Этапов, - сказал Конрад Ротемунд.

Квалификационные заезды в индивидуальном могуле в субботу, 2 марта, начнутся в 9:45, финальная часть в 13:30, а в параллельном могуле (воскресенье, 3 марта) квалификация в 11:55, финальная часть в 13:30.

Могул - дисциплина фристайла, состоит в спуске на горных лыжах по бугристому склону (по буграм или могулам) и выполнении прыжков на трамплинах. Один из самых зрелищных зимних олимпийских видов спорта. Кубок мира FIS по фристайлу - это ежегодные соревнования по фристайлу, проводимые под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с 1980 года. По формату индивидуального могула, на этапах Кубка мира после квалификации в финал-1 попадают 16 лучших, в финале-2, где и разыгрываются медали, выступают шесть спортсменов по итогам финала-1.

В параллельном могуле после жеребьевки создается турнирная сетка на выбывание. Два могулиста стартуют одновременно, и только один спортсмен проходит дальше.

Судейство осуществляется семью судьями. Оценка состоит из следующих трех составляющих: техника прохождения бугристой трассы ("выполнение поворотов") — 50 % оценки, прыжки — 25 %, скорость — 25 %.

При оценке выполнения поворотов учитываются такие критерии, как спуск по линии, наиболее приближенной к линии падения склона. Спортсмен должен придерживаться одной линейки бугров. Прыжки оцениваются по стилю и качеству исполнения трюка и его сложности. Для определения оценки за прыжки используется система основных оценок и повышающих и понижающих коэффициентов. При заезде спортсмен должен выполнить два различных прыжка. В случае, если он выполнит два одинаковых, это будет засчитано как один, и в зачет пойдет только лучший из этих прыжков.

Альберт Ахметов

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