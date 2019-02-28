"Сарыарка" обыграла "Югру" в последний момент

Состоялся первый матч плей-офф ВХЛ.

28 февраля карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка" сыграл против "Югры" из Ханты-Мансийска - это был стартовый матч первого раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги, передает Zakon.kz.

В регулярке команды встречались на льду дважды, и оба раза побеждали карагандинцы. На выезде разница по очкам составила 3:2, в домашнем матче перевес был еще более солидным – 6:0.

На восьмой минуте первой же двадцатиминутки плей-оффа счет открыл защитник карагандинцев Леонид Метальников. Спустя двадцать минут, во втором периоде, он был удален: судьи сочли его игру опасной из-за высоко поднятой клюшки.

Счет стал равным через три минуты после его удаления, на 31-й минуте матча: воспользовавшись ситуацией, по воротам соперника результативно пробил Владислав Воропаев.

На 44 минуте точный удар по воротам соперника провел Артур Сарваров, заработав еще одно очко команде из Караганды, но уже на 55-й минуте счет снова стал равным благодаря Антону Берлеву.

Точку в матче поставил Виталий Кропачев, забив на исходе 59- минуты, за 30 секунд до конца времени. В итоге "Сарыарка" победила 3:2.

Составы команд:

"Югра":

Вратари: Шилин (Иванников)

Валентенко - Шевченко, Бердников - Караманов - Орлов;

Воропаев - Ващенко, Матерухин - Берлев - Фищенко;

Шевченко - Галеев, Беляев - Игнашин - Пилипенко;

Юшкевич - Иванов, Аскаров - Рычагов - Митрофанов.

"Сарыарка":

Вратари: Рейзвих (Бояркин);

Горбачев - Метальников, Кицын - Махановский - Тамбиев;

Лыпкань - Кропачев, Железнов - Зиазов - Бутузов;

Лютов - Ибатуллин, Ломако - Сарваров - Соколов;

Буяльский - Наместников, Борисевич - Ряшенцев - Желнеровский.

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