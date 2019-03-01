В Астане произошел пожар в ЖК "Камал-4"

Эвакуированы 25 человек.

Вечером в четверг, 28 февраля, в Астане произошел пожар в жилом комплексе, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В 22:18 в квартире на третьем этаже ЖК "Камал-4" по ул. Бухар жырау произошло возгорание домашних вещей и балкона на площади 15 кв. м.

Силами пожарных подразделений пожар локализован в 22:46 и ликвидирован в 22:58. Часть жильцов эвакуировались самостоятельно. Прибыв к месту пожара, сотрудники службы пожаротушения эвакуировали 25 человек, в том числе 10 детей.

На месте бригада медицинской службы осматривает пострадавших, количество устанавливается.

К тушению пожара были привлечены 23 человека личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Астаны.

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