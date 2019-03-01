Шымкентцам заплатят по 10 тысяч тенге за пресечение кражи люков

Злоумышленники украли уже более 170 крышек.

В Шымкенте кражи канализационных люков уже достигли таких масштабов, что горводоканал выступил с предложением премировать горожан за помощь в пресечении подобных фактов, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Водоканальщики заявили, что у них злоумышленники украли уже более 170 крышек. Ущерб составил почти два миллиона тенге. Компания неоднократно писала заявления в полицию, но ни один факт не был раскрыт, утверждают специалисты. На эту же проблему обратили внимание и представители филиала АО «Казахтелеком». По данным работников организации, ежегодно у них крадут до 150 крышек. В основном чугунные, стоимость которых варьируется от 12 тысяч тенге до 15 тысяч. Полицейские заверили, что усилят работу пешего патруля.

Кенес Алибаев, начальник отдела ТОО "Водные ресурсы-маркетинг":

- Наша организация готова выделить финансовые средства, если частные граждане будут оказывать содействие в этом вопросе. Мы сейчас с руководством пришли к выводу где-то за каждый случай по 10 тысяч мы можем за счет своих средств произвести премирование. Мы будем платить только за те, которые реально оказали содействие в раскрытии, пресечении, профилактики преступления.

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