Казахский Месси: Новый клуб представил Сейдахмета и назвал условия трансфера

Последним клубом Сейдахмета была российская "Уфа".

Болгарский "Левски" официально представил своего новичка — 19-летнего нападающего сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета, сообщает Sports.kz.

Сейдахмет будет выступать за "Левски" на правах аренды до конца этого календарного года. Также пресс-служба болгарского клуба характеризует Еркебулана как "одного из самых перспективных молодых футболистов Казахстана".

Последним клубом Сейдахмета была российская "Уфа", но в общей сложности за год он провел за нее лишь четыре официальных матча: три — в чемпионате России, один — в Кубке. До перехода в "Уфу" Еркош выступал за "Тараз". Сайт Transfermarkt.de оценивает Сейдахмета в 300 тысяч евро.

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