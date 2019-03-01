Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

День благодарности символизирует собой память о милосердии, проявленном нашим народом в годы тяжелых испытаний - Президент.

На сайте Акорды размещено поздравление главы государства с Днем благодарности. Сайт Zakon.kz цитирует слова Президента.

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю всех с замечательным праздником – Днем благодарности!

Он символизирует собой память о милосердии, проявленном нашим народом в годы тяжелых испытаний.

День благодарности – это дань уважения к нашей общей истории, выражение признательности к священной казахской земле, ставшей родным домом для всех граждан страны.

Укрепляя единство народа Казахстана, за годы Независимости мы сформировали свою уникальную модель мира и согласия.

На современном этапе мы реализуем масштабную программу модернизации, принимаем комплексные меры по повышению благосостояния населения.

Непреходящие нравственные ценности солидарности и взаимопомощи всегда объединяют нас, формируют чувство сопричастности и ответственности за общее будущее.

Нынешнее поколение, особенно молодежь, должно знать и помнить нашу историю. Ее опыт и мудрые уроки дают пример подлинного патриотизма и единства.

Пусть сердце каждого из нас наполняется гордостью и благодарностью за наш общий успех – процветающий Казахстан!

Желаю каждой семье счастья, мира и благополучия!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!