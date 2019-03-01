Посол Казахстана в Дели рассказал о ситуации между Индией и Пакистаном

Посольством создан оперативный штаб.

Посол Казахстана в Дели Булат Сарсенбаев рассказал о казахстанцах и обострением ситуации между Индией и Пакистаном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.



Расскажите о наших гражданах, которые сейчас находятся в Индии и не могут вылететь обратно в Казахстан.

Из-за обострения военно-политической ситуации между Индией и Пакистаном 27 февраля было закрыто воздушное пространство, что привело к отмене и переносу 4-х авиарейсов компании "Эйр Астана", а также создало сложнейшую ситуацию для наших граждан и других пассажиров казахстанской авиакомпании.

168 пассажиров, вылет которых был запланирован на 27 февраля, были размещены в гостинице силами компании "Эйр Астана" с обеспечением их питанием, а утром 28 февраля они были отправлены в Казахстан альтернативным маршрутом.



Какая помощь была оказана казахстанцам нашими дипломатами?

Посольством создан оперативный штаб. 120 пассажирам перебронированы билеты на более поздние даты или другие авиалинии, 18 граждан были временно размещены в здании Посольства, обеспечены связью с близкими, питанием и в последующем устроены в гостиницы.

По состоянию на 1 марта т.г. остается нерешенным вопрос отправки 304 пассажиров, в том числе 170-ти человек с рейса компании "Эйр Астана" по маршруту Дели-Алматы, запланированного на 1 марта.

В Посольстве также действует круглосуточная горячая линия по номеру +91 11 455 55 110, а также мобильному телефону +91 99 109 27 641.



Какие меры предпринимаются для возвращения остальных пассажиров?

По информации компании "Эйр Астана", в случае открытия воздушного пространства прорабатывается возможность направления дополнительного авиаборта для перевозки оставшихся пассажиров. При этом отмечаем, что процесс перебронирования осложняется тем, что многие международные авиакомпании также отменили или перенесли время вылета и прилета своих самолетов.

Мы продолжаем отслеживать ситуацию и оказывать содействие нашим гражданам. Полагаем необходимым компании "Эйр Астана" в целях сохранения своего положительного имиджа предусматривать возможность оказания всеобъемлющей поддержки своим клиентам по обеспечению проживанием и питанием даже в форс-мажорных обстоятельствах, что позволит не прибегать к ресурсам загранучреждений.



Сколько граждан РК проживает в Индии? Есть ли казахстанцы в Кашмире?

На сегодняшний день на консульском учете в Индии состоят 15 граждан РК. Следует отметить, что казахстанцев, проживающих в регионе Джамму и Кашмир нет. Консульский отдел на постоянной связи со всеми нашими соотечественниками, состоящими на учете. Также хотел сказать, что для поездок в Джамму и Кашмир требуется получить специальное разрешение МВД Индии.



Что следует учесть нашим гражданам, намеревающихся посетить Индию?

Мы рекомендуем казахстанцам при планировании своих поездок в Индию или по стране учитывать фактор закрытия воздушного пространства, что может привести к отмене или переносу авиарейсов на неопределенный срок.

В целях обеспечения собственной безопасности советуем поддерживать связь с Посольством РК в Дели для получения более точной информации об изменении ситуации.

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