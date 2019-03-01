Экс-замруководителя администрации Президента просил перевести его в колонию-поселение

Ему в этом было отказано.

Отбывающий наказание в учреждении УИС средней безопасности экс-заместитель руководителя администрации Президента РК Баглан Майлыбаев подавал ходатайство о смене учреждения на другое, с менее строгими условиями отбывания наказания, передает Zakon.kz.

Ему в этом было отказано.

- Постановлением суда №2 района "Байконур" города Астаны от 20 февраля 2019 года в удовлетворении ходатайства осужденного Майлыбаева Баглана Асылбаевича об изменении вида учреждения исполнительной системы со средней безопасности на минимальную безопасность отказано. Постановление не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

В 2017 году бывшего заместителя руководителя администрации президента РК Баглана Майлыбаева и бывшего заместителя заведующего отделом внутренней политики администрации президента Николая Галихина осудили за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов. Майлыбаев был признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.

Галихина приговорили к четырем годам условно.

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