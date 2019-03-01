В РК запрещено взыскивать деньги со счетов, предназначенных для социальных выплат

Законодательством определен порядок открытия "специальных" счетов для зачисления на них денег.

Согласно закону "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" банк при неисполнении заемщиком обязательств по договору банковского займа вправе обратить взыскание в бесспорном порядке на деньги заемщика, имеющиеся на текущих счетах путем предъявления платежного требования. При этом такое взыскание ограничивается в пределах 50% от суммы денег, находящейся на его текущем счете, и от каждой суммы денег, поступающей в последующем на банковский счет заемщика. Об этом сообщили в Национальном банке РК, передает Zakon.kz.

- За период со второго полугодия 2017 года и первого полугодия 2018 года банками допускалось нарушение указанного требования законодательства. При этом некоторыми банками взыскание денег в сумме просроченной задолженности по займу без согласия заемщика осуществлялось на основании платежного ордера без соблюдения ограничения по списанию денег в размере не более пятидесяти процентов от денег клиента, за что Национальным банком РК были применены к банкам соответствующие меры воздействия, - говорится в сообщении.

Для предотвращения подобной практики банков использования платежного ордера для списания задолженности по займу без согласия заемщика в Правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории РК были внесены изменения и в настоящее время применение платежного ордера для списания просроченной задолженности по займу разрешается только при наличии отдельного распоряжения владельца банковского счета на каждое такое списание.

Также с 24 сентября 2019 года будут введены нормы законов "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О платежах и платежных системах", касающиеся сохранения на текущих счетах физического лица при взыскании просроченной задолженности по займу на основании платежного требования, денег в сумме не менее размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

-Таким образом при взыскании просроченной задолженности по займу на основании платежного требования в пределах 50% на банковском счете должны оставаться деньги в сумме не менее размера прожиточного минимума, - отметили в Нацбанке.

При этом действующим законодательством предусмотрен запрет на взыскание денег со счетов, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат, алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, выплат жилищных строительных сбережений граждан, накопительных вкладов населения по договору об образовательном накопительном вкладе.

Также законодательством определен порядок открытия "специальных" счетов для зачисления на них денег.

- В Национальный банк поступали жалобы потребителей финансовых услуг о списании денег, являющихся пособиями, социальными выплатами и алиментами. При рассмотрении обращений было выявлено, что банковские счета, на которые зачислялись указанные выплаты, не были открыты заемщиком в режиме "специальных" счетов, с которых взыскание запрещено, - рассказали в Нацбанке.

При этом там отметили, что если вы являетесь получателем пособий и социальных выплат, алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, то вам необходимо открыть "специальный" счет, с которого не могут осуществляться взыскания третьих лиц.

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