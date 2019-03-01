Сколько средств и куда направят в ходе исполнения поручений Президента

Наибольший объем средств будет направлен ​​на усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина о выделении бюджетных средств на реализацию поручений главы государства доложил первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Как отметил Смаилов, для того, чтобы своевременно выполнить поручения главы государства, Министерство финансов совместно с заинтересованными государственными органами произвело предварительные расчеты по инициативам, направленным на улучшение качества жизни населения.

Согласно расчетам, дополнительная потребность на три года составляет 2 трлн тг, из них в 2019 году — 446,7 млрд тг.

Наибольший объем средств будет направлен ​​на усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Это - около 1,3 трлн тг на три года и 226,7 млрд тг в 2019 году.

Также Смаилов сообщил, что для обеспечения жильем отдельных категорий граждан дополнительно потребуется 300 млрд тг, по 100 млрд тг ежегодно.

Как отметил зампремьер-министра, особое внимание будет уделено развитию региональной инфраструктуры. Так, из республиканского бюджета в 2019–2021 гг. планируется дополнительно направить 320,9 млрд тг. Из них в 2019 г. — 90 млрд тг. Из местных бюджетов для софинансирования проектов потребуется выделение 101,1 млрд тг, в том числе 32 млрд тг — в 2019 г.

На реализацию специального проекта по развитию перспективных сел "Ауыл – Ел бесiгi" дополнительно будет выделено 90 млрд тг, в том числе в 2019 г. — 30 млрд тг. Мероприятиями будет охвачено 163 района, 1500 сел.

В целях финансового обеспечения поручений по повышению качества жизни населения будут приняты меры по улучшению таможенного администрирования, что позволит привлечь дополнительные поступления в доходную часть бюджета за три года в сумме 800 млрд тг.

- Также, как было поручено главой государства, будут привлечены средства Национального фонда. Все инициативы

Президента будут обеспечены финансированием в полном объеме. Проект закона об уточнении республиканского бюджета мы представим в ближайшее время, - сказал в заключение Смаилов.

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