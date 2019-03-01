Фильм казахстанского режиссера стал номинантом российской премии "Ника"
Картина представлена в номинации "Лучший фильм стран СНГ и Балтии".
Одним из номинантов премии "Ника" 2019 года стал фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова "Ласковое безразличие мира", передает Zakon.kz.
- Это уже мой третий фильм, номинированный на престижную российскую премию "Ника" (первые два – "Хозяева", "Чума в ауле Каратас". - Прим. автора), - комментирует режиссер.
- Картина представлена в номинации "Лучший фильм стран СНГ и Балтии". Специальный комитет выбирает самые интересные, яркие ленты. Это единственное кино из Казахстана. Мне приятно внимание российских академиков. У них мощная школа кинокритиков, чье мнение я уважаю. Приятно, что они интересуются нашим кинематографом, останавливаются на авторском кино. Премия состоится в конце марта этого года. Возможно, вместе с продюсером фильма Эрнаром Курмашевым мы полетим в Москву, - отметил он.
В данный момент Адильхан Ержанов завершил работу над фильмом "Черный-черный человек", более известным под рабочим названием "Куандык", который также продюссирует Astana Film Fund. Лента является победителем питчинга проектов Almaty Film Festival.
А также режиссер заканчивает работу над картиной про ММА "Бой Атбая" с актрисой Асель Садвакасовой, Данияром Алшиновым, Санжаром Мади.
"Ника" - Национальная премия Российской академии кинематографических искусств. Была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии - Юлий Гусман.
Эта профессиональная награда сначала присуждалась по итогам демократического голосования, в котором имели право принять участие все члены конфедерации Союза кинематографистов. С начала 90-х годов победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей, делегированные региональными отделениями Союза кинематографистов России.
Альберт Ахметов
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