Республиканский фестиваль прошел среди детей-сирот в Алматы

Высокую оценку ярким выступлениям детей дали известные казахстанские деятели искусства – Нагима Искалиева, Дильназ Ахмадиева, Дархан Дайырбек, Малимова Асия и другие.

Республиканский детский фестиваль "Қазақстан – менің алтын бесігім" прошел среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на МОН РК.

1 марта 2019 года Министерством образования и науки Республики Казахстан в рамках Общенационального культурно-образовательного проекта "Ризашылық – мейрімділік бұлағы", посвященного Дню Благодарности, в Алматы проведен Республиканский детский фестиваль "Қазақстан – менің алтын бесігім" среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Почетные гости детского фестиваля – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, уполномоченный по правам ребенка в РК Айтпаева С.М., вице-министр образования и науки РК Суханбердиева Э.А., исполняющий обязанности председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Ерсаинов Е.Е., генеральный директор ННПООЦ "Бобек" Сакенова Е.Н.

Победители областных и республиканских творческих конкурсов представили свое мастерство в номинациях: "Лучший народный танец", "Лучшая композиционная постановка", "Лучший танцевальный этюд"; "Самый обаятельный конкурсант", "Ең жарық Жұлдыз", "Ең үздік қазақ халқының фольклоры"; "Лучшее актерское воплощение образа", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая роль второго плана", "Художественное слово", "Лучшее исполнительское мастерство", "Юный исполнитель", "Подающий надежды".

Высокую оценку ярким выступлениям детей дали известные казахстанские деятели искусства – Нагима Искалиева, Дильназ Ахмадиева, Дархан Дайырбек, Малимова Асия и другие.

По итогам мероприятий все участники получили сертификаты, дипломы и ценные подарки – экшн-камеры, смарт-часы.



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