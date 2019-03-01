Планируемые Назарбаевым меры способствуют развитию Казахстана – эксперт из Узбекистана

Активизируется современная социальная политика.

Прошедший в Астане XVIII съезд партии "Нур Отан" под председательством Президента Нурсултана Назарбаева вызвал интерес у многих общественно-политических деятелей за рубежом. Отклики продолжают поступать, сообщает Zakon.kz.

Так заместитель заведующего Отделом "Новой и новейшей истории" института истории академии наук Республики Узбекистан, кандидат философских наук Равшан Назаров считает, что в докладе Президента Республики Казахстан назван целый ряд конкретных мер по активизации социальной политики и выделил наиболее важные из них:

- многодетным семьям на каждого ребенка планируется выдавать по 21 тыс. тенге минимальных выплат;

- адресная социальная помощь поднимется до 70% от прожиточного минимума (29,7 тыс. тенге);

- на 30% повысятся пособия родителям, воспитывающим детей-инвалидов;

- дополнительно в 2019-2021 гг. планируется выделить 300 млрд. тенге;

-с 1 июля 2019 г. на 30% будет повышена зарплата бюджетникам;

- в 2019 г. на социальную сферу будет направляться более 45% всех расходов бюджета Казахстана. В 2019-2021 гг. будет дополнительно выделено 980 млрд. тенге;

- для повышения качества жизни и благосостояния граждан будут выделены средства из Национального фонда РК;

- на 25% будет поднята зарплата районным работникам исполнительных органов;

- "Жилстройсбербанку" поручено разработать программу предоставления льготных жилищных займов под 2-3% для обеспечения жильем уязвимых слоев населения;

- С 40 до 60% будут увеличены расходы на первичную медико-санитарную помощь. Дополнительно будет выделено 120 млрд. тенге;

- Президент поручил акимам чаще встречаться с людьми для того, чтобы разъяснять сущность и результаты государственных программ;

- на строительство дорог по всем регионам страны выделяется 35 млрд. тенге. Планируется обеспечить 95% дорог к 2025 г.;

- будет выделено 140 млрд. тенге для водоснабжения 2,2 млн граждан;

- 920 млрд. тенге в 2019-2021 гг. будет выделено для улучшения газификации и электроснабжения 1,1 млн. чел.;

- разрабатывается программа "Ауыл – ел бесиги" ("Аул – колыбель народа"). В ней предусмотрено – выдача микрокредитов, бесплатное обучение профессии, возведение жилья, строительство дорог и коммуникаций;

- при Президенте РК будет создан Мониторинговый комитет, который предназначен для контроля работы каждого министра. Каждый член правительства будет нести персональную ответственность и лично отвечать за результаты своей работы.

"С высоты истории 20 лет — это миг, но для нас это целая эпоха", - отметил Президент. Он также указал, что государству предстоит сделать важные реформы, и поблагодарил соратников за поддержку.

- В целом следует отметить, что планируемые к реализации конкретные меры, изложенные в Докладе Президента, будут способствовать дальнейшему развитию Республики Казахстан в направлении усиления процессов активизации современной социальной политики и всестороннего повышения качества жизни казахстанцев, - подчеркнул Равшан Назаров.

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