В Астане на прилавках обнаружили небезопасную лапшу

ДООЗ Астаны планирует привлечь виновных к административной ответственности.

В Астане в рамках мониторинга безопасности реализуемых продуктов питания была выявлена продукция с превышением содержания ГМО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на департаменте охраны общественного здоровья Астаны.

В макаронной продукции: "Лапша быстрого приготовления "Юккедян" (BowlNoodleSoup "YUKGAEJANG")", (86 гр) производства Сеул, Республики Корея обнаружено содержание ГМО сои, превышающее допустимую норму – 0,9%.

На упаковке эта информации была не указана.

Продукт был выявлен в ходе контрольного закупа в столичном супермаркете "Family" ИП "Грантум". Исследования проводились на базе международной аккредитованной лаборатории центра национальной экспертизы столицы.

Сейчас департаментом принимаются меры по проверке торговой сети, изъятию из оборота выявленной небезопасной продукции и привлечению виновных к административной ответственности.

Следует отметить, что генетически модифицированные организмы (ГМО) – это организмы, в генетический аппарат которых искусственно вставлены гены другого организма.

В ДООЗ Астаны просят жителей в случае обнаружения данной продукции на прилавках магазинов столицы обращаться к ним.

Позвонить по номеру 8 /7172/ 31-61-81 или 87780127000.

Или написать письмо на имя руководителя организации Байгабулова С.Н.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!