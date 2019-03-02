Алматинские спасатели эвакуировали пострадавшую девушку из урочища Кок-Жайляу

Девушку эвакуировали при помощи спасательного снаряжения.

Три девушки и два парня днем поднялись в горы. Во время прогулки одна из девушек упала, получила травму в области голеностопа и дальше передвигаться самостоятельно не смогла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы".

Вызов в службу спасения поступил в 16:51.

Спасатели быстро нашли группу по указанной ими геолокации. Пострадавшей на месте оказали первую медицинскую помощь, провели иммобилизацию ноги шиной Крамера. Девушку эвакуировали из урочища при помощи спасательного снаряжения до ожидавшей ее бригады "скорой помощи", которая после проведенного осмотра доставила пострадавшую в стационар города.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!