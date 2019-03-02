Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинские спасатели эвакуировали пострадавшую девушку из урочища Кок-Жайляу

Девушку эвакуировали при помощи спасательного снаряжения.

Фото : Пресс-служба ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы"2 марта 2019, 01:30

Три девушки и два парня днем поднялись в горы. Во время прогулки одна из девушек упала, получила травму в области голеностопа и дальше передвигаться самостоятельно не смогла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы".

Вызов в службу спасения поступил в 16:51.

Спасатели быстро нашли группу по указанной ими геолокации. Пострадавшей на месте оказали первую медицинскую помощь, провели иммобилизацию ноги шиной Крамера. Девушку эвакуировали из урочища при помощи спасательного снаряжения до ожидавшей ее бригады "скорой помощи", которая после проведенного осмотра доставила пострадавшую в стационар города.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты