ОЗХО рассказала о результатах расследования химатаки в Сирии

Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.

Фото : rueconomics.ru

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад по итогам расследования обстоятельств газовой атаки в Думе, якобы совершенной 7 апреля 2018 года, сообщает РИА Новости. - Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.Этот токсичный химикат содержал реактивный хлор. Токсичным химическим веществом был, вероятно, молекулярный хлор, — говорится в докладе. В апреле 2018 года Запад обвинил в химатаке на Думу сирийские власти. Организация "Белые каски" предоставила кадры, где врачи якобы спасают пострадавших сирийцев от химатаки. Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским объектам. МИД РФ заявил, что целью вбросов об использовании химического оружия является оправдание ударов. Позже стало известно, что съемки, предоставленные "Белыми касками", были постановочными.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке