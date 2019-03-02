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ОЗХО рассказала о результатах расследования химатаки в Сирии

Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.

Фото : rueconomics.ru2 марта 2019, 01:59

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад по итогам расследования обстоятельств газовой атаки в Думе, якобы совершенной 7 апреля 2018 года, сообщает РИА Новости.

- Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.Этот токсичный химикат содержал реактивный хлор. Токсичным химическим веществом был, вероятно, молекулярный хлор, — говорится в докладе.

В апреле 2018 года Запад обвинил в химатаке на Думу сирийские власти.

Организация "Белые каски" предоставила кадры, где врачи якобы спасают пострадавших сирийцев от химатаки.

Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским объектам.

МИД РФ заявил, что целью вбросов об использовании химического оружия является оправдание ударов.

Позже стало известно, что съемки, предоставленные "Белыми касками", были постановочными.


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