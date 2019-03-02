Неопубликованное произведение Абая Кунанбаева обнаружил ученый

Ранее было известно о 175 произведениях классика.

Ранее забытое произведение Абая обнаружил казахский учёный Асан Омаров, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Первым же его нашёл в Омском архиве и заявил о возможном авторстве великого классика академик Алкей Маргулан почти полвека назад. В то время вокруг поэмы "Жана закон", состоящей из 34 куплетов, велись споры. Тогда филологический совет не согласился с учёным, и поэма была забыта. Асан Омаров провел свое исследование. Он представил доказательства того, что произведение может принадлежать именно Абаю.

Ранее было известно о 175 произведениях классика. Теперь исследователь готов представить еще 20 материалов и пролить свет на неизвестное наследие акына. Асан Омаров провел урок в одной из школ Астаны и рассказал учащимся о своей находке.

- Другой человек в то время в 1880 году так идейно не мог написать. Другого человека, знающего законы, русский язык, мы не знаем в Семипалатинской губернии. Тем более там написано "Семипалатинская область, Чингизский уезд" и "А.К.". А кто в Чингизском уезде в 1880 году был знающий русский язык и "А.К.". Абай Кунанбаев? Никого, близко нет. Его надо смело внести в книгу Абая, сборник Абая и он должен достойное место занимать, - сказал абаевед Асан Омаров.

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