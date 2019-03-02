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Джонни Депп собрался судиться с бывшей женой

Депп требует возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов.

Фото : Danny Moloshok / Reuters2 марта 2019, 09:20

Американский актер Джонни Депп подал в суд иск против бывшей жены Эмбер Херд, передает Lenta.ru.

Депп требует возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов за статью, написанную его бывшей супругой, где она называет себя "жертвой домашнего насилия". Адвокаты актера называют обвинения Херд ложью и утверждают, что таким образом она хочет "продвинуть свою карьеру".

В свою очередь, адвокаты бывшей супруги Деппа заявили, что с помощью иска актер хочет заставить Херд "замолчать".

Джонни Депп и Эмбер Херд были в браке с февраля 2015 года. В мае 2016-го Херд подала на развод, объяснив свое решение непреодолимыми противоречиями в их браке. Спустя несколько дней она обвинила мужа в домашнем насилии.


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