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Назарбаев подписал закон о режиме казахстанско-кыргызской границы

Также Президент подписал ряд других законов.

Фото : Akorda.kz2 марта 2019, 12:25

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал ряд законов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Так, подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы".

Также подписан Закон РК "О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе".

Помимо этого подписан Закон РК "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года".


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