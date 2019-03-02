Назарбаев подписал закон о режиме казахстанско-кыргызской границы

Также Президент подписал ряд других законов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал ряд законов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Так, подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы".

Также подписан Закон РК "О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе".

Помимо этого подписан Закон РК "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!