Галышева вышла в финал Кубка мира по фристайлу-могулу в Алматы

В первый финал прошли два казахстанца.

В Алматы на ГЛК "Шымбулак" стартовал финальный этап Кубка мира-2018/19 по фристайлу-могулу. Прошли квалификационные заезды в индивидуальном могуле, стали известны некоторые подробности, передает Zakon.kz.

Соревнование такого уровня проходит впервые в Алматы и Казахстане. Состоялась квалификация в индивидуальном могуле (олимпийская дисциплина).

В теплый и солнечный день стали известны подробности о составе участников финала.

Во-первых, не стартовал лидер нашей мужской сборной Дмитрий Рейхерд. Еще с февраля он был вынужден пропускать соревнования из-за травмы. В его отсутствие вся ответственность легла на Павла Колмакова. Пока он справляется. По итогам квалификации он стал седьмым (77.04).

Другие казахстанцы на домашней трассе не прошли квалификацию. Александр Геберт стал 25-м (65.65), Сергей Романов 35-й (19.91). Не стартовал Олег Цинн. Всего в мужской части соревнований заявлено 39 спортсменов. Лидером квалификации стал олимпийский чемпион и многократный яемпион мира Майкл Кинсбери (Канада), 82.83 балла.

Важная новость: на могульную трассу в Алматы не приехала сборная Австралии в полном составе. О том, прибыли ли они вообще в Алматы, и по каким причинам сборная пропустила финальный этап, мы сообщим позже.

В женской части соревнований чемпионка мира Юлия Галышева по итогам квалификации вторая (77.67), лидером стала Жюстин Дюфор-Лапоинт из Канады (78.67). Крайне неудачно проехала в квалификации олимпийская чемпионка француженка Пьеррин Ляфонт (12 место, 72.33). Справедливости ради отметим, что результаты в квалификации у женщин довольно плотные.

Другая казахстанка Аяулым Амренова стала в квалификации 20-й (53.26). Всего у женщин на этапе в Алматы участвуют 24 спортсменки.

Финал-1 у мужчин и женщин, куда выходят 16 лучших по итогам квалификации, стартует в ближайшее время. По итогам финала-1 в решающий финал-2 пройдут по шесть лучших.

Судят соревнования Сара Симсон (США), Деян Ладич (Словения), Петр Князев (Россия), Крайгер-Шнайдер (Германия), Мартин Карр (Великобритания), Гафнер-Буманн (Швейцария) и Герри Бено (Канада). Технический делегат FIS – Вальтер Хилтнер (Австралия).

Альберт Ахметов.

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