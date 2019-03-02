Юлия Галышева: Завершаю сезон досрочно

Об этом спортсменка объявила на пресс-конференции.

Чемпионка мира по фристайлу-могулу казахстанка Юлия Галышева прокомментировала победу на домашнем этапе Кубка мира в Алматы в индивидуальном могуле и объявила о досрочном завершении сезона, передает Zakon.kz.

На финальном этапе Кубка мира-2018/19 по фристайл-могулу в Алматы прошли соревнования в индивидуальном могуле (олимпийская дисциплина). В женских соревнованиях на домашней трассе победила Юлия Галышева. Среди мужчин выиграл японец Икума Хоришима, одолевший завсегдатая первых строчек пьедестала канадца Майкла Кинсбери.

- Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на Шымбулак поддержать меня. Это было очень важно для нас. Мы сделали все возможное, к сожалению, Павел не прошел в шестерку (в финал-2 попадает именно столько спортсменов по итогам финала-1). Завтра, думаю, Павел выложится на все 100%. Я, к сожалению, не буду участвовать в параллельном могуле, - прокомментировала Юлия Галышева.

Во время тренировок на Шымбулаке за пару дней до старта Юлия Галышева неудачно приземлилась после второго трамплина.

- Ничего такого серьезного, переломов и вывихов нет. Есть небольшие растяжения мышц. Восстановление в течение месяца произойдет. Так как сезон заканчивается, в следующем сезоне буду молодцом, - сказала Юлия Галышева.

- Спасибо большое Юлии за то, что вышла на старт. После падения на тренировке стоял вопрос ее участия здесь. Она большой спортсмен, огромное спасибо, - добавила главный тренер сборной Казахстана по фристайл-могулу Елена Круглыхина.

В общем зачете Кубка мира после сегодняшних заездов Юлия Галышева занимает 4 место с 533 очками. Идущая третьей австралийка Джакара Энтони имеет 545 очков и не выступает в Алматы. Если Галышева не выступит в параллельном могуле в воскресенье, она не сможет воспользоваться шикарной возможностью впервые в карьере выиграть бронзовую медаль Кубка мира по сумме всех этапов.

По ходу сезона травмы также не обошли стороной спортсменов мужской сборной Казахстана.

- Олег Цинн в октябре 2018 на предсезонной подготовке получил очень серьезную травму, стояла под вопросом его спортивная карьера. Но мы справились, поработали над тем, чтобы парень вернулся в строй. Сейчас он показал, насколько готов. Лидер сборной Дмитрий Рейхерд смотрел сегодняшний этап как зритель. Он, конечно, накануне был расстроен, что не сможет принять участие по состоянию здоровья в домашнем этапе, но Дмитрий уверен, что Алматы в последующие годы также доверят проведение Этапов Кубка мира, и он в следующем сезоне будет показывать свои лучшие прыжки. В технике могула Дмитрию Рейхерду нет равных, - сказала Елена Круглыхина.

На этапе Кубка мира в Алматы команду-хозяйку представили шесть спортсменов: две девушки и четыре парня. Погода была теплой и солнечной, из-за чего снег оказался рыхлым и скользким.

- Я очень счастлив, что победил. Трасса была трудной, многие спортсмены допускали ошибки. Я рад, что одержал победу в таких условиях. В Алматы я в первый раз, и мне очень понравилось, - сказал Икума Хоришима.

Комментируя выступление казахстанской сборной на домашнем соревновании, Елена Круглыхина отметила сильное волнение наших спортсменов. Этап Кубка мира, к слову, проходит впервые в нашей стране.

- Среди мужчин у нас была ставка на Павла Колмакова, он показывал новую программу, которую повезет на Олимпийские игры-2022. Сегодня на Шымбулаке он ее сделал достаточно хорошо, но на верхнем трамплине допустил ошибку, поэтому судьи, зная его потенциал, то, как он может выступать, поставили столько, сколько посчитали нужным (Павел Колмаков не прошел в суперфинал по итогам финала-1 – прим. ред.). Мы исправляем те ошибки, на которые нам указывают судьи. После незначительных неудач мы анализируем и добавляем. Сегодня Павел делал сальто с двумя оборотами наверху и офф-аксис с двумя оборотами внизу. Вот как раз прыжок наверху ему не удался в финале-1. Остальные ребята - Романов, Геберт, Цинн - так сильно волновались, что немного не справились. Они дебютанты Кубка мира, это первый сезон для них на таком высоком уровне. С Аяулым Амреновой нужно еще много работать, она очень молодая спортсменка, и мы будем продолжать. Для всех нас старт в Алматы очень важен, потому что выступали дома, - сказала Круглыхина.

3 марта казахстанцы, кроме Галышевой и Рейхерда, выступят в параллельном могуле, после чего отправлятся на Зимнюю Универсиаду-2019 в российский Красноярск. Далее Олег Цинн и Сергей Романов поедут на Юниорский чемпионат мира.

Всего в Алматы прибыли спортсмены из 10 стран. Телетрансляция осуществляется на 30 государств мира.

Альберт Ахметов

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