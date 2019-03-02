В Алматы идет рейд по точкам нелегального игорного бизнеса

В Бостандыкском районе за два часа нашли три точки.

Алматинские полицейские проводят рейды на предмет выявления незаконной функционирующих игорных заведений, фактов предоставления помещений для игровых автоматов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

На особом контроле у полиции находятся места массового пребывания граждан. К примеру, только за два часа на территории одного Бостандыкского района выявлено три аналогичных эпизода, и во всех случаях фигурируют небольшие продуктовые магазины. В общей сложности изъято пять игровых аппаратов, которые в последующем по решению суда подлежат утилизации.

По результатам проверок материалы будут направлены в соответствующие уполномоченные органы для привлечения администрацию магазинов и других заведений, где функционировал незаконный игорный бизнес, к ответственности.

Полиция напоминает, что на территории Алматы не допускается функционирование игорных заведений и установка игровых автоматов, соответственно. Его организация влечет уголовную ответственность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!