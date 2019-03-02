Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы идет рейд по точкам нелегального игорного бизнеса

В Бостандыкском районе за два часа нашли три точки.

Фото : ДП Алматы2 марта 2019, 17:42

Алматинские полицейские проводят рейды на предмет выявления незаконной функционирующих игорных заведений, фактов предоставления помещений для игровых автоматов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

На особом контроле у полиции находятся места массового пребывания граждан. К примеру, только за два часа на территории одного Бостандыкского района выявлено три аналогичных эпизода, и во всех случаях фигурируют небольшие продуктовые магазины. В общей сложности изъято пять игровых аппаратов, которые в последующем по решению суда подлежат утилизации.

По результатам проверок материалы будут направлены в соответствующие уполномоченные органы для привлечения администрацию магазинов и других заведений, где функционировал незаконный игорный бизнес, к ответственности.

Полиция напоминает, что на территории Алматы не допускается функционирование игорных заведений и установка игровых автоматов, соответственно. Его организация влечет уголовную ответственность.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты