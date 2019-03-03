Что будут делить при разводе Собчак и Виторган

Слухи о романе Ксении с Константином Богомоловым ходят давно.

В кулуарах все чаще обсуждают грядущее расставание звездной пары. В окружении актера и телеведущей предполагают, что супруги вряд ли будут делить имущество, ведь Ксения Собчак намного богаче своего мужа.

После того, как Максим Виторган и Ксения Собчак появились порознь на одной из светских вечеринок, стало ясно, что в их отношениях наступил серьезный кризис. Супруги уже даже не пытались сохранять видимость семьи, игнорировали друг друга и разбегались по разным углам. Более того, чтобы не разговаривать с навязчивыми журналистами, телеведущая натравила на них охрану, а сама вскоре покинула мероприятие.

В отличие от жены, 46-летний Максим Виторган с прессой пообщался, правда тему развода тоже не комментировал. Актер дал понять, что в настоящее время смотрит на жизнь крайне пессимистично.

- По большому счету, вы никому не нужны, и вам никто не нужен. Это данность. Меня много что может расстроить. Я вообще пессимист, — признался актер в программе "Ты не поверишь!".

В окружении звездной пары уверены, что в случае развода Виторган поступит как настоящий мужчина, и уйдет из дома налегке. Тем более, что супруга намного богаче него. На данный момент имущество Виторгана выглядит вполне скромно: у него есть две квартиры в Москве и автомобиль. Тогда как у Ксении Собчак в собственности находятся две квартиры в столице, одна в Санкт-Петербурге, а также участок земли и дом на Рублевке площадью 350 квадратных метров. Кроме этого, у телеведущей есть восемь нежилых помещений и иномарка класса люкс.

Сейчас Виторган пытается отвлечься от грустных мыслей напряженной работой. Он стал режиссером-постановщиком спектакля, премьера которого скоро состоится в Москве, и все свободное время проводит в театре. Кстати, друзья Максима заметили, что обручальное кольцо на его пальце по-прежнему отсутствует.

Единственным камнем преткновения может стать сын Собчак и Виторгана двухлетний Платон. Но актеру не впервые придется оставлять ребенка и уходить из семьи. У него уже есть дети от первого брака 22-летняя Полина и 18-летний Даниил. Виторган признается, что не всегда был хорошим отцом:

- В какой-то момент я сильно мучал своего старшего сына, но, судя по всему, не зря.

А вот Ксения Собчак, все чаще стала публиковать видео с сыном в своем Инстаграме и даже впервые показала лицо мальчика. Телеведущая публично демонстрирует свои лучшие материнские качества, видно, что она много времени проводит рядом с сыном и общается с ним с большой любовью и нежностью.

Несколько месяцев назад 37-летнюю Собчак стали все чаще замечать в компании 43-летнего театрального режиссера Константина Богомолова. В декабре они вместе пришли на светскую премьеру и даже не прятались от журналистов. Случайные свидетели увидели пару в Вене, где они "были на выставке, обнимались и целовались". Константин к этому моменту уже развелся с матерью своей дочери актрисой Дарьей Мороз, в браке с которой прожил восемь лет. А вот Ксении Собчак, похоже, это только предстоит.

Источник: СтарХит

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