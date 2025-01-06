Отдыхающие Ксения Собчак и Константин Богомолов восхитили поклонников
Фото: Instagram/xenia_sobchak
Популярная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым устроили себе отдых, сообщает Zakon.kz.
Снимками с пляжа "Ласковый" (один из самых крупных на всем побережье Финского залива), расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, "блондинка в шоколаде" поделилась в своем Instagram 6 января 2025 года.
"Русский север и мы", – лаконично подписала Собчак фото с супругом.
Поклонники 43-летней селебрити не скупились на комплименты, назвав ее с мужем красивой парой:
- "Красивая пара".
- "Прекрасное фото!"
- "Классные, счастливые и настоящие".
- "Круто! Щечки красные! Мороз, наверное".
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