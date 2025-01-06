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Культура и шоу-бизнес

Отдыхающие Ксения Собчак и Константин Богомолов восхитили поклонников

Отдыхающие Ксения Собчак и Константин Богомолов восхитили поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 16:49 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Популярная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым устроили себе отдых, сообщает Zakon.kz.

Снимками с пляжа "Ласковый" (один из самых крупных на всем побережье Финского залива), расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, "блондинка в шоколаде" поделилась в своем Instagram 6 января 2025 года.

"Русский север и мы", – лаконично подписала Собчак фото с супругом.

Поклонники 43-летней селебрити не скупились на комплименты, назвав ее с мужем красивой парой:

  • "Красивая пара".
  • "Прекрасное фото!"
  • "Классные, счастливые и настоящие".
  • "Круто! Щечки красные! Мороз, наверное".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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