Отдыхающие Ксения Собчак и Константин Богомолов восхитили поклонников

Популярная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым устроили себе отдых, сообщает Zakon.kz.

Снимками с пляжа "Ласковый" (один из самых крупных на всем побережье Финского залива), расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, "блондинка в шоколаде" поделилась в своем Instagram 6 января 2025 года.

"Русский север и мы", – лаконично подписала Собчак фото с супругом.

Поклонники 43-летней селебрити не скупились на комплименты, назвав ее с мужем красивой парой:

"Красивая пара".

"Прекрасное фото!"

"Классные, счастливые и настоящие".

"Круто! Щечки красные! Мороз, наверное".

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