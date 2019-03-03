Хрустальные глобусы вручили лучшим могулистам мира в Алматы

Награды завоевали олимпийские чемпионы.

В Алматы на ГЛК "Шымбулак" вручили хрустальные глобусы за победу в общем зачете Кубка мира-2018/19 по фристайлу-могулу, передает Zakon.kz.

В женском зачете победу одержала француженка Пьерин Ляфонт, для нее это второй хрустальный глобус в карьере.

- В этом году выиграть хрустальный глобус было сложнее. Все девушки очень хорошо катались, мне приходилось выкладываться по максимуму на каждом старте. Получилось хорошо, но я фокусировалась не только на результате, но и старалась наслаждаться катанием, - сказала француженка.

У мужчин свой восьмой хрустальный глобус получил канадец Микаэл Кинсберри. Оба спортсмена являются олимпийскими чемпионами и обладателями высших наград чемпионатов мира.

- Все хрустальные глобусы для меня особенные и давались большим трудом. Но самым тяжелым был в 2014 году, когда мне пришлось соперничать со своим соотечественником Алексом Билодо, - прокомментировал канадец.

Из казахстанцев наиболее высокое место в истории Кубка мира по фристайлу-могулу занимал Дмитрий Рейхерд: в сезоне 2017/18 он был серебряным призером. В нынешнем розыгрыше Кубка мира наиболее высокую позицию, четвертое место, заняла Юлия Галышева. Добавим, что она также стала чемпионкой мира в этом году.

- Фристайл-могул для нас вид спорта приоритетный, имеет результаты, хотелось бы, чтобы он развивался в нашей стране и далее. В этом году нам доверили провести финал Кубка мира в Алматы, благодаря этому все больше детей и подростков будут приходить и заниматься фристайлом-могулом, - сказал директор дирекции спорта Национального олимпийского комитета Казахстана Елсияр Канагатов.

Сейчас фристайл-могул наиболее активно развивается в Восточно-Казахстанской области. Практически вся сборная страны сформирована из восточноказахстанских ребят.

- Раз мы хотим развивать фристайл-могул, делать его более массовым, нам необходимо создавать условия для этого. Я знаю, есть ряд предложений со стороны Ассоциации лыжных видов спорта, думаю, что есть возможности для создания тренировочной базы в том же Талгаре возле Всемирной академии бокса AIBA, лыжно-биатлонной базы либо в Табагане, где мы должны сотрудничать с акиматом Алматинской области. Главное - создать трассы, на которых можно тренироваться, куда удобно добираться. Мы вносили предложения в акимат, они рассматривают, учитывая условия. Совместно с Ассоциацией и акиматами продолжим работать над тем, чтобы создать хорошие базы не только для проведения соревнований, но и для тренировок.

Отметим, что в Алматы из запланированных соревновательных дней состоялся только один, 2 марта, в индивидуальном могуле. А вот 3 марта параллельный могул пришлось отменить из-за плохой видимости на Шымбулаке. Тем не менее, у победителей Кубка мира успело сложиться впечатление об алматинской трассе.

- Трасса на Шымбулаке не самая сложная, но и не легкая. На тренировках в течение недели была отличная погода, хорошая получилась трасса, привык я к ней довольно быстро. Конечно, было не так уж сложно, казалось, что все легко, - сказал Микаэль Кинсберри, занявший именно на алматинском этапе второе место, что не помешало ему забрать итоговый хрустальный глобус.

Француженка призналась, что трасса на Шымбулаке оказалась для нее сложной.

- Нужно было привыкать. В квалификации 2 марта я стала 12-й, это самый низкий мой результат в этом сезоне. В конце концов, я справилась с трудностями, стрессом и смогла завоевать здесь награду этапа. Был сложный день, но я знала, что если хорошо себя проявлю, меня ждет хрустальный глобус, - добавила Ляфонт.

Представители Международной федерации лыжных видов спорта FIS и Национального олимпийского комитета РК объявили, что в следующем сезоне один из этапов Кубка мира по фристайлу-могулу снова пройдет в Алматы.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!