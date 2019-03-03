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"Астана" в четвертый раз выиграла Суперкубок Казахстана

Матч прошел в Алматы.

Фото : ФК Астана3 марта 2019, 17:39

В Алматы в матче за Суперкубок Казахстана встретились местный "Кайрат", владеющий Кубком РК, и чемпион страны "Астана", передает Zakon.kz.

Погода в Алматы непростая. Если в горах на Шымбулаке идет снег, то в самом городе проливной дождь. Несмотря на это, столичная команда начала матч довольно активно, с первых минут организовала прессинг, который дал результаты- Жуниор Кабананга вышел один на один и катнул мяч низом в угол ворот — 1:0.

Во втором тайме "Астана" удвоила преимущество. Команда из столицы действовала на контратаке и добилась своего, Кабананга за пределами штрафной ударил прямо в угол ворот — 2:0.

"Астана" — "Кайрат" 2:0 (1:0)

Голы: Кабананга 7 (1:0), Кабананга 67 (2:0)

Предупреждения: Бейсебеков 45, Постников 56

Удаление: Эсеола 84 (Кайрат)

Альберт Ахметов


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