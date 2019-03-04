Как управлять рисками при стихийных бедствиях - представитель Всемирного банка

Наиболее важны вопросы обеспечения финансовой готовности к стихийным бедствиям.

Каковы прогнозы стихийных бедствий в Центральной Азии, почему так важно обеспечение финансовой готовности к стихийным бедствиям и как Всемирный банк взаимодействует со странами Центральной Азии в области управления риском бедствий, рассказал в интервью Zakon.kz старший директор глобальной практики Всемирного банка по социальному, городскому, сельскому развитию и обеспечению устойчивости к природным опасностям Эде Хорхе Иджас-Васкес

- Каковы прогнозы стихийных бедствий? Ожидается ли больше стихийных бедствий в ближайшем будущем?

- Во всем мире воздействие бедствий будет по-прежнему усугубляться из-за роста численности городского населения и экономики, которые все больше подвержены природным опасностям. Частота и интенсивность стихийных бедствий также возрастут в связи с изменением климата.

Из-за географических особенностей Центральная Азия подвержена различного рода природным опасностям. Полузасушливый климат региона естественно приводит к тому, что население и экономическая деятельность сосредоточены на более плодородных землях, которые, однако, подвержены более высокому риску,— например в поймах центральноазиатских рек. В результате роста населения, увеличения количества экономических объектов, урбанизации, а также устаревания инфраструктуры и деградации окружающей среды бедствия в Центральной Азии, вероятно, станут носить более серьезный характер.

Вместе с тем ожидается, что к концу столетия температура в регионе может увеличиться вплоть до 4°C, в результате чего возрастет воздействие экстремальных погодных явлений. Например, по прогнозам, из-за изменения климата в Центральной Азии может исчезнуть одна треть ледников, в связи с чем возрастет риск наводнений, спровоцированных прорывом ледниковых озер.

- Каким образом страны могут подготовиться к бедствиям?

- Смягчить возрастающее воздействие стихийных бедствий можно посредством включения вопросов управления риском бедствий в планирование мер в области развития.

С одной стороны, страны могут работать над снижением риска. Это включает анализ риска и, исходя из анализа, принятие мер по его смягчению - выгоды от снижения риска часто перевешивают затраты, связанные с реагированием на стихийные бедствия. Что касается землетрясений, например, такими мерами могут быть строительные работы, конструктивное усиление или модернизация зданий и инфраструктуры для обеспечения их устойчивости к землетрясениям или при необходимости совершенствование строительных норм и правил и обеспечение их соблюдения.

С другой стороны, страны, осуществляя меры по подготовке к стихийным бедствиям, могут быть лучше подготовлены в случае возникновения бедствия. С помощью информации о риске страны могут внедрить, например, системы раннего оповещения, инструменты финансовой защиты для обеспечения своевременного доступа к необходимым после бедствий ресурсам.

Работа по этим направлениям может смягчить воздействие бедствий, помочь спасти жизни людей и источники их дохода, а также позволит сообществам быстрее восстанавливаться после стихийных бедствий.

- Какая передовая практика существует в мире?

- В департаменте Всемирного банка, занимающемся вопросами управления риском бедствий, который я возглавляю на протяжении последних нескольких лет, работают различные глобальные команды. Каждая из них обладает опытом и знаниями по конкретным аспектам управления риском бедствий, и они могут привнести некоторую передовую практику со всего мира.

Например, на Форуме по финансовой защите от стихийных бедствий в Центральной Азии была представлена передовая практика в области обеспечения финансовой готовности к бедствиям. В работе форума приняли участие эксперты из Турецкого пула страхования от катастроф, которые внедрили обязательное страхование от землетрясения, являющееся одним из успешных примеров такой практики. В числе участников были также представители Африканской системы оценки потенциала рисков (ARC) и Карибского фонда страхования от риска катастроф (CCRIF), которые поделились своими знаниями и опытом относительно того, как организовать суверенный пул риска в рамках регионального сотрудничества.

Япония, к примеру, относится числу стран, которая имеет одну из лучших систем в области подготовки к чрезвычайным ситуациям и продвижения культуры предупреждения бедствий. Ряд представителей центральноазиатских республик посетили Японию, где они узнали об используемых в стране системах подготовки к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, а также о проводимых мероприятиях в области повышения информированности населения. Вдохновленная примером Японии, Кыргызская Республика внедрила аналогичную практику.

Хорошим примером в области снижения риска является Турция с ее программой повышения конструктивной безопасности школ для их защиты от бедствий. Мы организовали обмен знаниями в Стамбуле — городе, в высокой степени подверженном землетрясениям, где началась масштабная программа сейсмоусиления и реконструкции зданий школ и больниц.

Это лишь некоторые примеры, и во Всемирном банке мы распространяем такую передовую практику, чтобы помочь центральноазиатским республикам.

В свою очередь, Центральная Азия также достигла значительных результатов в рамках регионального сотрудничества в области управления риском бедствий. Например, финансируемый Всемирным банком проект модернизации гидрометеорологической службы стран Центральной Азии реализуется с участием пяти стран, которые работают друг с другом в целях укрепления систем прогнозирования погоды и повышения соответствующего потенциала. И мы надеемся, что в скором времени различные инициативы, реализуемые в Центральной Азии, также будут примером для других стран мира.

- Что делает Всемирный банк в этом направлении?

- Всемирный банк оказывает республикам Центральной Азии поддержку в области управления риском бедствий в рамках инвестиционных проектов и программ технической помощи на сумму свыше 100 миллионов долларов США.

Так, в рамках проекта модернизации гидрометеорологической службы стран Центральной Азии региону оказывается поддержка в повышении потенциала по прогнозированию погоды и в совершенствовании соответствующих систем, что позволит улучшить раннее оповещение и поможет в принятии решений в различных секторах развития. Ведущую роль в углублении регионального сотрудничества в области прогнозирования погоды и наращивания потенциала играет Казгидромет, который будет работать над созданием в регионе системы оценки риска возникновения быстроразвивающихся паводков. В число стран-участниц проекта также входит Туркменистан, где мы постепенно расширяем наш диалог и поддержку в целях продвижения управления риском бедствий.

Мы помогаем Кыргызской Республике повысить конструктивную безопасность школ для обеспечения их устойчивости к бедствиям, нарастить потенциал по идентификации рисков бедствий и повысить готовность к бедствиям; мы также оказываем правительству содействие в области страхования от бедствий, которое, мы надеемся, в скором времени станет одним из примеров передовой практики, и его можно будет представлять другим странам.

В Таджикистане Всемирный банк оказывает поддержку правительству в укреплении критически важной инфраструктуры — мостов и противопаводковых сооружений — для обеспечения ее устойчивости перед лицом бедствий, а также в подготовке комплексной Стратегии финансовой защиты. Настоящий проект был подготовлен в ответ на разрушительные наводнения и сели, которые произошли в республике в 2015 году.

Всемирный банк также работает над сельскохозяйственным страхованием в Казахстане и над вопросом понимания фискальных рисков, сопряженных со стихийными бедствиями, в Узбекистане.

Будучи глобальной организацией, мы также привержены решению вопросов, связанных с изменением климата, и оказываемая в Центральной Азии поддержка в размере 77 миллионов долларов США, о которой я только что упомянул, способствует и смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему.

В Алматы прошел региональный форум "Финансирование риска стихийных бедствий", позволивший обменяться с экспертами со всего мира опытом в области обеспечения финансовой готовности к стихийным бедствиям.

Стихийные бедствия являются важным вопросом для центральноазиатского региона. Значительную угрозу для большей части крупных городов и подавляющего большинства населения представляют землетрясения. Алматы, например, был разрушен сильным землетрясением в 1911 году, которое унесло жизни более 450 человек и нанесло ущерб в размере свыше 20 миллионов долларов США.

Каждый год в Казахстане происходят более частые, но менее разрушительные бедствия. По оценкам, от наводнений ежегодно страдают в среднем около 300000 человек, а ВВП республики теряет в среднем 3 миллиарда долларов США в год. К тому же около 26% территории страны, включая весь город Алматы, подвержены угрозе селей, а от засухи — в числе многих других природных опасностей, — по всей вероятности, может в значительной степени пострадать сельское хозяйство.

- Насколько важно обеспечить финансовую готовность к стихийным бедствиям?

- Сейчас имеются возможности оценивать воздействие бедствий не только с точки зрения человеческих жертв и наносимого инфраструктуре ущерба, но и посредством анализа более широкого воздействия, в том числе воздействия на государственные финансы и бюджет. Все наши партнеры хотят больше узнать, как обеспечить финансовую готовность и тем самым сократить такой широкий спектр неблагоприятных последствий бедствий для населения и экономики.

И решения есть: уже существуют и доказали свою эффективность такие инструменты, как условное финансирование, передача риска с помощью страхования от бедствий, сельскохозяйственного страхования и суверенных пулов риска. Мы собрали экспертов, занимающихся вопросами обеспечения устойчивости к бедствиям из Центральной Азии и других регионов мира, чтобы они рассказали, как работают эти инструменты и что именно можно реализовать в Центральной Азии в более широких масштабах.

Мы также говорили о том, как можно улучшить механизмы выплаты средств после бедствий посредством разработки масштабируемых систем социальной помощи, которые позволят оказывать поддержку наиболее уязвимому населению после бедствий.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!