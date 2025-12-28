Итоги 2025 года: самые дорогостоящие стихийные бедствия
Ежегодный отчет опубликовала благотворительная организация Christian Aid. На первом месте оказались пожары в Калифорнии.
Пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января. Огненный шторм стал самым разрушительным в истории округа. Лесные пожары в Калифорнии принесли ущерб в размере 60 млрд долларов, а количество погибших достигло 400 человек.
На втором месте в рейтинге катастроф оказались циклоны в Южной и Юго-Восточной Азии, вызвавшие наводнения. Жертвами этой серии стихийных бедствий стали как минимум 1750 человек, а ущерб составил 25 млрд долларов.
Третью строчку заняли летние потопы в Китае. Тогда погибли не менее 30 человек, ущерб превысил 11,7 млрд долларов.
В топ-5 также вошли ураган "Мелисса" на Ямайке, Кубе и Багамах с ущербом 8 млрд долларов и неизвестным числом жертв и наводнения в Индии и Пакистане с июня по сентябрь, которые унесли жизни более 1860 человек и причинили ущерб на 5,6 млрд долларов.
Другие катастрофы, попавшие в топ-10:
- тайфун на Филиппинах в ноябре – ущерб составил более 5 млрд долларов, погибли свыше 100 человек;
- полугодовая засуха в Бразилии принесла убытки в 4,75 млрд долларов;
- циклон "Альфред" в Австралии в феврале – 1,2 млрд долларов убытков;
- тропический циклон Garance, который в феврале приблизился к островам Маврикий и Ла-Реюньон в Индийском океане – более 1 млрд долларов;
- наводнения в Техасе в июле погубили более 135 человек и принесли ущерб в размере 1 млрд долларов.
На днях крупный пожар охватил популярный парк развлечений в Британии.