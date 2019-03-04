Децл 13 лет скрывал полное имя сына
На самом деле имя у Тони состоит из трех слов.
Фото : instagram4 марта 2019, 00:27
Отец погибшего российского рэпера Децла Александр Толмацкий раскрыл имя своего внука. Оказалось, что оно состоит из трех слов: его зовут Меркурий Антоний Иоанн. Певец скрывал третье имя ребенка от СМИ и общественности 13 лет, передает Zakon.kz.
Информацию об этом Александр Толмацкий опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Также Александр Толмацкий еще раз подчеркнул, что по решению Децла все деньги от его произведений должен получать его сын, которого в семье называют Тони.
Кирилл Толмацкий умер 3 февраля в возрасте 35 лет в результате сердечного приступа.
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