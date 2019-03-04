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Правила футбола изменили

Изменения вступят в силу летом 2019 года.

Фото : Pixabay4 марта 2019, 09:34

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила игры в футбол. Об этом написано на сайте организации.

Изменения вступят в силу летом 2019 года.

Первое изменение связано с касанием мяча рукой. Если футболист, который забил мяч, хотя бы неумышленно сыграл рукой, то это будет считаться нарушением правил.

Во-вторых, замененный игрок обязан будет покинуть поле через ближайшую боковую линию. Сейчас футболисты уходят на замену через ту боковую линию, где располагаются скамейки запасных.


В-третьих, футболистам атакующей команды при выполнении штрафного будет запрещено вставать в стенку обороняющейся команды. При этом они смогут выстраивать собственную стенку.

Четвертое изменение касается пробития пенальти. Теперь голкиперу можно будет касаться линии ворот только одной ногой, а не строго двумя.

Также желтые и красные карточки теперь будут давать тренерам — за неподобающее поведение и другие нарушения. А после попадания мяча в судью будет назначаться спорный мяч.


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