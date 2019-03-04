Производство дизельного топлива выросло на 11%, а цены на него – на 26%

Зимнее дизельное топливо подорожало сразу на 26,2% за год, до 268 тенге за литр, летнее — на 21,9%, до 193 тенге за литр.

Итоги зимы для автолюбителей: нефтедобыча за январь выросла на 7% за год, производство дизельного топлива — на 11%, цены на него выросли более чем на 20%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Так, объем нефти, включая газовый конденсат, добытой в РК за январь, составил 8 млн тонн, из них более половины (55,1%) пришлось на Атыраускую область: 4,4 млн тонн. На втором и третьем месте — Мангистауская (1,5 млн тонн, доля 19%) и Западно-Казахстанская (1,1 млн тонн, доля 13,3%) области.

По сравнению с январем прошлого года, объем добытой нефти, включая газовый конденсат, вырос на 5,4%, или 409,2 тыс. тонн.

Сырая нефть от общего объема добычи составляет 86,5% (годом ранее — 85%), рост за год — 7,3%, до 6,9 млн тонн. Доля газового конденсата сократилась с 15% до 13,5%, объём его добычи снизился на 5,2%, до 1,1 млн тонн.



Вслед за ростом нефтедобычи увеличилось и производство топлива: бензина — на 31,5% за год, дизтоплива — на 10,6%.

В производстве бензина по итогам начала года лидировал Атырауский НПЗ, которым владеет "дочка" АО "КазМунайГаз" — АО "КазМунайГаз — переработка и маркетинг". По данным завода, в январе 2019 года было переработано 469,9 тыс. тонн сырой нефти, что составило 101,7% к плану. Для сравнения, в январе 2018 года завод переработал 440,8 тыс. тонн, то есть почти на 30 тысяч тонн меньше. При этом было произведено социально-значимых видов нефтепродуктов: автобензинов — 125,9 тыс. тонн (100% к плану), дизельного топлива — 130,4 тыс. тонн (107% к плану), авиакеросина марки РТ — 11,7 тыс. тонн (110% к плану), сжиженного нефтяного газа — 16,8 тыс. тонн (108% к плану).

Больше всего дизельного топива в январе выпустил Павлодарский нефтехимический завод, которым также владеет АО "КазМунайГаз — переработка и маркетинг". По данным ПНХЗ, в январе 2019 года завод переработал 500,01 тыс. тонн сырья (при плане 500 тыс. тонн) и произвёл 127,2 тыс. тонн автобензина экологического класса К4, 161,7 тыс. тонн дизельного топлива К4, 23 тыс. тонн авиатоплива марки РТ, 28,8 тыс. тонн сжиженных газов, 82,7 тыс. тонн мазута. Глубина переработки в январе составила 75,17%, а выход светлых нефтепродуктов — 68,15%.

Третий ключевой НПЗ Казахстана — "ПетроКазахстан Ойл Продактс". В настоящее время управление ПКОП осуществляется на паритетной основе Национальной компанией "КазМунайГаз" в лице АО "КазМунайГаз — переработка и маркетинг" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).



Несмотря на то, что в стране выросли и нефтедобыча, и производство топлива, цены в сегменте также подскочили — особенно на дизтопливо. Зимнее дизельное топливо подорожало сразу на 26,2% за год, до 268 тенге за литр, летнее — на 21,9%, до 193 тенге за литр.

Выросла цена и на бензин марки АИ-98: на 1%, до 191 тенге за литр. Впрочем, цены на АИ-95/96 и АИ-92, наоборот, сократились: на 2,1% (до 174 тенге за литр) и на 4,6% (до 152 тенге за литр) соответственно.

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