Правительственный час в Мажилисе
Докладчиком выступил Бейбут Атамкулов.
Фото : СЦК4 марта 2019, 10:00
В понедельник, 4 марта, в Мажилисе прошел правительственный час, передает Zakon.kz.
Тема правчаса: "Основные итоги деятельности Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годах".
С докладом перед депутатами выступил министр иностранных дел Бейбут Атамкулов.
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