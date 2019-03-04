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Правительственный час в Мажилисе

Докладчиком выступил Бейбут Атамкулов.

Фото : СЦК4 марта 2019, 10:00

В понедельник, 4 марта, в Мажилисе прошел правительственный час, передает Zakon.kz.

Тема правчаса: "Основные итоги деятельности Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годах".

С докладом перед депутатами выступил министр иностранных дел Бейбут Атамкулов.


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