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МИД РК предлагает решать проблемы Афганистана через восстановление экономики

Инновационность данного предложения в том, что нами предложена экономизация сложных вопросов, которые происходят в Афганистане. Это новый вид решения по переходу от силового метода урегулирования - МИД.

Фото : хабар 244 марта 2019, 11:53

Решать проблемы Афганистана через восстановление экономики предлагает министерство иностранных дел Казахстана. На данный момент республика уже участвует в процессе мирного обустройства Афганистана. Об этом сегодня во время правительственного часа рассказал глава МИДа РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Инновационность данного предложения в том, что нами предложена экономизация сложных вопросов которые происходят в Афганистане. На сегодня практически это новый вид решения и перехода от вооруженного силового метода урегулирования конфликта к мирному, к экономизации, - сказал Атамкулов в ответ на вопрос депутата Ароновой.

Министр перечислил проекты, где участвуют казахстанские компании. Это, например, строительство транспортно-инфраструктурных сетей, в том числе железной дороги "Север-Юг".

- Казахстанская компания "Интегра" выиграла тендер на один из участков - это 43 км, участок Хаф Герат (эта железная дорога связывает Афганистан и Иран- от авт.). Кроме того, казахстанская компания "Актюбинский рельсобалочный завод" выиграл конкурс на поставку в Афганистан 350 тыс. тонн рельсов для строительства этой железной дороги.

Кроме того, Казахстан занимается образованием молодежи Афганистана. На проект выделено 50 млн долл. В 2021 году этот проект придет к завершению, к этому моменту тысячи специалистов, врачей, инженеров будут подготовлены в вузах РК. Еще одна программа ЕС, в которой Казахстан принимает участие совместно с Узбекистаном - образование для женщин Афганистана.

Татьяна Ковалева, Астана


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