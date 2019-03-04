Мамин распределил обязанности между вице-премьерами

Распределены обязанности между Смаиловым, Абдыкаликовой, Касымбеком и Калетаевым.

Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал распоряжение "О распределении обязанностей между премьер-министром, заместителями премьер-министра и руководителем канцелярии премьер-министра Республики Казахстан", передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В ведении премьер-министра — стратегические вопросы экономической, финансовой, фискальной и таможенной политики, государственного бюджета, вопросы межгосударственных отношений и международного сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата, обороны и правопорядка, развития нефтегазового сектора, управления государственными активами. В круг обязанностей также входят вопросы оборонно-промышленного комплекса, космической деятельности, туризма, связи, цифровизации отраслей и развития цифровой экономики, реализации административной реформы государственных органов и другие.

В сферу деятельности первого заместителя премьер-министра Алихана Смаилова входят вопросы финансового сектора, макроэкономической политики, бюджетной, налоговой и таможенной политики, системы государственного планирования, торговой политики, развития малого и среднего предпринимательства. В компетенцию Смаилова входят также вопросы развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий, регулирования естественных монополий, развития конкуренции и защиты прав потребителей, тарифной политики и другие.

За заместителем премьер-министра Гульшарой Абдыкаликовой закреплены вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной политики и модернизации, занятости, взаимодействия государства и гражданского общества, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, развития культуры и спорта и другие.

Заместитель премьер-министра Женис Касымбек координирует вопросы оперативного управления экономикой и региональной политики, развития транспортной инфраструктуры и логистики, строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, развития энергосбережения и повышения энергоэффективности возобновляемых источников энергии, угольной промышленности, атомной промышленности и ядерной энергетики. В круг обязанностей также входят вопросы развития промышленности, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии и экспортного контроля, золотодобывающей отрасли, реализации государственной политики по увеличению доли казахстанского содержания при закупках товаров, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы, подготовки и прохождения отопительных сезонов и другие.

Руководитель канцелярии премьер-министра Дархан Калетаев ответственен за вопросы информационно-аналитического, правового, организационного, протокольного, документационного, материально-технического и иного обеспечения деятельности Премьер-Министра и Правительства. В функции также входят координация деятельности центральных и местных исполнительных органов, ведомств в части подготовки решений Правительства и организации их исполнения, по вопросам соблюдения государственной и исполнительской дисциплины, защиты государственных секретов и обеспечения информационной безопасности и другие.

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