Казахстан увеличивает товарооборот с Афганистаном, восстанавливая экономику этой страны

Как вы знаете, в Афганистане большие объемы нефти, меди, бериллия, марганца и олова, в настоящее время компании "КазМунайГаз", "Казгеология" ведут переговоры – МИИР РК.

Восстанавливая экономику Афганистана Казахстан расширяет зону экономического сотрудничества с этой страной. Если раньше страна экспортировала лишь 4 наименования продукции, то теперь есть предпосылки расширить этот список до 24. Об этом на правительственном часе сообщил вице-министр МИИР Тимур Токтабаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Товарооборот Казахстана и Афганистана в 2018 году составил 520 млн долларов. В 2017-2018 годах основной оборот составила поставка 2 млн тонн пшеницы и зерна. Афганистан основной рынок сбыта зерна для Казахстана, сюда отправляется 80% зерна и муки. Однако республику начинают "двигать" более активные соседи.

- В свое время мы поставляли 2 млн тонн пшеницы и муки в Афганистан. Сейчас мы вынуждены констатировать, что мы этот рынок теряем, потому что его занимают представители узбекского бизнеса. Они по дешевке закупают у нас зерно, построили много мельниц, и теперь поставляют муку ее Афганистан. Плюс отдельные страны Центральной Азии имеют заградительные таможенные пошлины для наших товаров, - сказал заместитель председателя мажилиса Парламента и поинтересовался, что делает министерство индустрии и инфраструктурного развития, чтобы усилить позиции Казахстана на рынке Афганистана.

При этом Божко отметил наличие прорывных проектов, в виде поставки рельс для строительства железной дороги, участие в строительстве ЛЭП. Но депутата интересовали более далеко идущие планы министерства.

Тимур Токтабаев сообщил, что основной экспорт идет по позициям: пшеница, мука, прокат, семена льна и природный газ. Однако в будущем, этот список может увеличиться на 24 позиции.

- Соответствующая работа министерством проводится. Сейчас отрабатывается совместно с нашими приграничными государствами: Узбекистаном, Туркменистаном, Афганистаном вопрос загрузки наших терминальных мощностей, чтобы наша экспортная продукция могла там размещаться. И строительство новых грузовых терминалов на территории Афганистана. По железнодорожному и автомобильному транспорту добавлю, что сейчас формируется совместный перечень перспективных проектов, соответствующие бумаги между министерствами отправлены, мы ждем ответа от афганской стороны. По вопросу недропользования большая перспектива имеется. Как вы знаете, в Афганистане большие объемы нефти, меди, бериллия, марганца и олова, в настоящее время компании "КазМунайГаз", "Казгеология" ведут переговоры по отбору потенциальных проектов, - сообщил Токтабаев.

Их других крупных проектов он выделил разработку 3-х нефтегазовых месторождений в Афганистане (доказанные запасы нефти этой страны составляют около 1.6 миллиарда баррелей). Решение о том, будет ли принимать казахстанская сторона участие в разработке в министерстве, ожидают в ближайшее время.

- Заметная динамика, потому что 4 года, когда я возглавлял комиссию по экономическому сотрудничеству между Афганистаном и Казахстаном, кроме зерна, у нас разговаривать было не о чем. Это положительная динамика, дай бог довести до логического конца эти 24 позиции, о которых вы сказали, - отметил Божко, и поинтересовался, что будет делать ведомство по снижению заградительных пошлин и моментов, которые имеются у Казахстана на отдельных границах по пути следования казахстанских товаров в Афганистан?

Вице-министр ответил, что основной вопрос это, обеспечение хранения и перевалки казахстанской продукции. А потому в этом направлении на первом этапе есть план и программа загрузки существующих терминальных мощностей, и отдельная программа по строительству новых мощностей.

- Как мне известно, у нас нет терминалов в Афганистане. Какие терминалы, и какие мощности вы загружаете? – уточнил Божко.

- В июле и ноябре 2018 года прошли совместные встречи представителей Казахстана, Узбекистана, Туркменистана. Есть на приграничных терминалах. Поэтому сейчас строительство на первом этапе признано нецелесообразным, на втором этапе строительство новых. Сейчас существующие терминалы, их планируется загрузить. Эти терминалы находятся в Узбекистане, Туркменистане, - ответил Токтабаев.

Депутат в свою очередь напомнил, что вопрос о развертывании казахстанских складов и элеваторов в Мазари-Шарифе ставился еще 8 лет назад. И что именно из-за их отсутствия Казахстан теряет покупателей в Афганистане.

- Афганцы не хотят заключать с нами договор, поскольку три месяца идет мука, за это время меняется и зерно, и цены меняются. И они перестают заключать договоры с нами и работают с узбекскими компаниями, - сказал Божко, но ответа или предложения по этому вопросу в ответ ему не поступило.

Татьяна Ковалева, Астана

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