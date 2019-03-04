МИД РК: Рейсы из Дели в Казахстан возобновлены в штатном режиме

Все граждане Казахстана, которые не смогли вылететь 28 февраля, 1, 2 марта уже вернулись.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в кулуарах мажилиса прокомментировал ситуацию с казахстанскими туристами в Индии, передает Zakon.kz.

- На сегодня все граждане Казахстана, которые не смогли вылететь 28 февраля, 1, 2 марта уже вернулись. "Эйр Астана" с сегодняшнего дня продолжает рейсы в штатном режиме, - сказал Смадияров.

В случае возникновения каких-либо внештатных ситуаций МИД РК просит немедленно обращаться в посольство, где работает оперативный штаб.

- Вчера были рейсы, сегодня еще будут два рейса, но они запланированы вечером - прямые в Астану и Алматы из Дели. Там будут тоже наши граждане, но они все по расписанию летают: ни один гражданин не прерывал свой отдых досрочно, - отметил представитель МИД.

Он также прокомментировал информацию о более 300 застрявших пассажирах, о которых СМИ. циркулировала информация о более 300 пассажирах,

- Из них только 68 - граждане Казахстана, - сказал Смадияров.

Проблема вылета из Дели у казахстанских туристов возникла в последних числах февраля, когда Пакистан закрыл свое воздушное пространство из-за обострения отношений с Индией.

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