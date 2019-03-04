Пациентов с ВИЧ поэтапно переводят на многокомпонентные препараты

Несколько лет назад в Казахстан нередко завозились АРВ-препараты старого поколения

Консолидация усилий государственных, международных организаций и неправительственного сектора позволяет расширять и качественно улучшать ассортимент антиретровирусных препаратов (АРВ), завозимых в страну, упрощать их регистрацию и снижать цены, передает Zakon.kz.

Сегодня в стране все люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), могут получать необходимые АРВ- препараты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Пациенты с непереносимостью к старым препаратам, поэтапно переводятся на более современные, передовые – многокомпонентные (комбинированные, представляющие собой комбинацию двух или более активных веществ). Этот процесс займет определенное время. В течение его единый дистрибьютор будет закупать у международных поставщиков препараты, преквалифицированные ВОЗ. Причем цена их в более чем в 17 раз ниже тех, которые предлагались для закупа ранее.

- Для нас очень важен ценовой сегмент, а также эффективность использования бюджетных средств для внедрения новых схем лечения качественными препаратами с широким охватом нуждающихся в них. Раньше мы покупали АРТ-препараты по завышенным ценам, теперь приобретаем их дешевле от 20 и более раз. Если мы сегодня закупим препараты по минимальной цене, которую предлагают международные закупочные агенты, то в течение трех месяцев сможем увеличить количество пациентов на новых схемах в два раза без дополнительных финансовых расходов, - говорит и.о. генерального директора Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний (КНЦДИЗ) Бауыржан Байсеркин.

Несколько лет назад в Казахстан нередко завозились АРВ-препараты старого поколения, которые на фармрынке существовали более 20 лет. Притом, стоимость дженериков порой равнялась брендам, разница составляла 1-3 тенге за таблетку. Четыре года назад цены на спасительные для ЛЖВ, препараты в Казахстане фиксировались, как самые высокие среди стран СНГ. Например, известный препарат Трувада продавался в Таджикистане по цене 13 долларов за упаковку (30 таблеток), в нашей стране уже по 147 долларов.

- За последние два года совместно со специалистами КНЦДИЗ и международных организаций проведена огромная работа по снижению цен на АРВ-препараты, повышению качества обслуживания пациентов с ВИЧ, внедрению современных схем лечения, увеличению охвата ЛЖВ жизнеспасательной терапией. Сегодня очень важно совместное понимание проблем, что в свою очередь позволит в дальнейшем реализовать рекомендации ВОЗ от 2018 года в части перехода на более передовые препараты,- уверен Президент Казахстанского Союза людей, живущих с ВИЧ Нурали Аманжолов.

Сегодня в Казахстане доступны 16 различных АРВ - препаратов для детей и взрослых, а также лекарственные формы в виде сиропов для детей до трех лет. В среднем на лечение одного пациента государство выделяет $600-1000 в год. Лечение ВИЧ-инфекции является пожизненным.

В течение последних месяцев иностранцы с ВИЧ, в числе которых преобладают трудящиеся-мигранты, находящиеся на территории страны, обеспечиваются всем комплексом услуг от диагностики до лечения АРВ-препаратами бесплатно.

Альберт Ахметов

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