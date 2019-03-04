В Караганде стоматолог оставила в зубе у пациента иглу

Истец просила взыскать с ответчика в счет возмещения вреда здоровью дополнительно понесенные расходы в размере 40 000 тенге и моральный ущерб в размере 240 000 тенге.

Жительница Караганды пострадала от рук стоматолога, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу районного суда №2 Казыбекбийского района г. Караганды.

В районном суде №2 Казыбекбийского района г.Караганды рассмотрено гражданское дело по иску А. к ИП "Н", Ш. о возмещении материального ущерба и взыскании компенсации морального вреда.

Истец А. обратилась с зубной болью в стоматологию ИП. Врач - стоматолог провела лечение, обезболив зуб, очистила каналы и поставила временную пломбу, после чего был сделан рентген-снимок, который, как усматривается из слов стоматолога, показал, что все в порядке, лечение прошло успешно.

Однако после того, как отошла анастезия, у истца снова начал болеть зуб, и она была вынуждена обратиться в другую стоматологическую клинику, где был сделан прицельный снимок, показавший, что в зубном канале оставлена игла и не полностью прочищены каналы. Вследствие некачественного оказания медицинских услуг, истец просила взыскать с ответчика в счет возмещения вреда здоровью дополнительно понесенные расходы в размере 40 000 тенге и моральный ущерб в размере 240 000 тенге.

В ходе судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению, письменный текст которого ими подписан и представлен суду. Согласно соглашения истец отказывается от исковых требований к ИП "Н", Ш. о возмещении материального ущерба в размере 40 000 тенге и взыскании компенсации морального вреда 240 000 тенге; обязуется примириться с ответчиком в рамках досудебного расследования в Центральном ОП УП г.Караганды по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским и фармацевтическим работником.

Ответчики обязуются возместить материальный и моральный вред истцу в размере 90 000 тенге.

Определением суда утверждено мировое соглашение.

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